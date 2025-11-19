La Red de Municipios Taurinos de Extremadura suma otros quince municipios Doce de ellos están situados en la provincia de Cáceres y tres en la pacense, entre ellos Badajoz

La Red de Municipios Taurinos de Extremadura aumenta y ya está compuesta por casi una treintena de localidades.

Quince municipios se han integrado este año en la REMTEX, según se recoge en una resolución firmada por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, que se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura.

Doce de ellos están situados en la provincia de Cáceres: Calzadilla, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconetar, La Garganta, Montánchez, Portaje, Torrejoncillo, Torremocha, Valdefuentes, Valencia de Alcántara, Zarza la Mayor y Serrejón. El resto, tres, se encuentran en la provincia pacense: Badajoz, Montemolín y Oliva de la Frontera.

Desde 2024 integran la red otras catorce localidades: ocho de la provincia de Badajoz: Alburquerque (Tierras de Badajoz), Almendralejo (Tierras de Barros), Azuaga (Campiña Sur), Fregenal de la Sierra (Sierra Suroeste), Herrera del Duque (La Siberia), Jerez de los Caballeros (Sierra Suroeste), Segura de León (Tentudía) y Táliga (Llanos de Olivenza); y seis de la provincia cacereña: Casar de Palomero (Las Hurdes), Casillas de Coria (Valle del Alagón), Coria (Valle del Alagón), Jaraíz de la Vera (La Vera), Moraleja (Sierra de Gata), y Talayuela (Campo Arañuelo).

Municipios taurinos

Previamente, todos ellos han sido reconocidos como municipios taurinos. Se entiende como tal aquella localidad cuyo Ayuntamiento lleve a cabo «actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la Tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con el objetivo de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud».

Las localidades interesadas han solicitado este reconocimiento, que implica que tanto el consistorio como las asociaciones, entidades y empresas de la localidad puedan utilizarlo en sus acciones de comunicación y publicidad.

En el procedimiento de solicitud, hay que documentar diferentes aspectos, entre ellos la celebración de al menos cinco festejos taurinos populares en los últimos 10 años, la existencia de asociaciones o peñas taurinas y documentar históricamente 100 años de antigüedad en la realización de espectáculos o eventos taurinos.

La Red de Municipios no tiene personalidad jurídica y sirve «como interlocutor directo con la administración a efectos de explorar, analizar e implementar programas, proyectos, líneas de apoyo y en definitiva, actuaciones tendentes a la promoción y defensa de la Tauromaquia en todas sus vertientes», según se recogió en el decreto de creación de la Red.

