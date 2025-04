La red que acompaña en hospitales se hace más grande

Eugenio y Paquita acaban de llegar a la residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Badajoz para pasar la tarde con una de sus usuarias. ... Ambos son voluntarios de Red Humanizar, una asociación sin ánimo de lucro que acompaña a pacientes y residentes en hospitales y centros de mayores.

«Charlamos, damos una vuelta por el jardín y descubro muchas realidades. Ves la alegría que sienten cuando estás con ellos», comenta Eugenio al referirse a la labor que realiza cuando acude a acompañar dos horas a una persona que no tiene una red familiar o social de apoyo, o que incluso teniéndola, por diferentes circunstancias, no pueden estar cerca de ella.

Hace dos años que empezó a colaborar con esta asociación y ya ha acompañado a un veintena de personas que lo necesitan. «Ellos lo agradecen y yo recibo de ellos; aprendo mucho», añade Eugenio. Paquita, otra de las voluntarias, coincide con él. «Vengo una vez por semana pero quiero empezar a venir dos», afirma mientras da un paseo con una de las usuarias de un centro de mayores de Badajoz.

Como ellos, 80 personas colaboran con esta agrupación que nació en 2016. Estuvo en marcha con el objetivo de acompañar a pacientes del Hospital Universitario de Badajoz hasta que estalló la pandemia de la covid. A partir de ese momento se cerraron los centros a visitas y este proyecto solidario se paralizó.

Sin embargo, no murió y regresó con más fuerza. Tras los momentos más duros, volvió a funcionar y ahora extiende su red de voluntarios para llegar al hospital de Mérida y al de Tierra de Barros, en Almendralejo.

«Hemos firmado un convenio con el SES y por eso vamos a aumentar nuestro campo de actuación. Nuestra idea es seguir ampliando por toda Extremadura allá donde seamos capaces de crear una red de voluntarios», afirma Roberto Bajo, médico anestesista y presidente de Red Humanizar que recuerda cómo surgió esta iniciativa.

«Tuve un caso grave en la Unidad de Reanimación, que además no tuvo el desenlace deseado. Fue ahí cuando me di cuenta de que, aunque no fue bien, el paciente al menos estuvo rodeado de un núcleo familiar muy importante. Así que al ver que había gente que no pasaba por la misma situación porque estaba sola pasando la enfermedad pensé que había que hacer algo. Necesitaban apoyo emocional y así empezamos», cuenta Roberto.

Solo en lo que llevan de 2024 Red Humanizar ha atendido a 40 beneficiarios y ha realizado 277 acompañamientos, o lo que es lo mismo, visitas para estar con personas que entran en quirófano sin que nadie le dé un beso antes y saben que tampoco le estarán esperando a ver qué tal ha ido la operación. U otros que tienen a sus familiares en el pueblo porque tras semanas de ingreso tienen que incorporarse a sus trabajos sin posibilidad de acudir a diario al hospital. También hay cuidadores de enfermos que llevan mucho tiempo en el hospital y no tienen quién les reemplace para ir a dar un paseo o tomar un café.

Los voluntarios, además de acompañar en centros hospitalarios, también acuden a residencias de mayores

Son situaciones duras que hacen más llevaderas estos voluntarios que esperan ser cada vez más. Los únicos requisitos son ser mayor de edad y tener ganas de ayudar.

Además, esta asociación también acompaña a usuarios de cuatro centros de mayores en Badajoz y empezarán a hacerlo en otros de Mérida.

«Son los propios centros los que estipulan a qué usuarios acompañan y en qué periodo de tiempo. Son los trabajadores sociales y los psicólogos los que escogen tanto a la persona que se puede beneficiar de la red de voluntarios como de los momentos que los va a necesitar», especifica Roberto.

En el Hospital Universitario de Badajoz funciona de manera similar. Por ejemplo, en las plantas, el personal de enfermería dispone de un formulario de solicitud de acompañamiento a través de voluntarios, donde se rellenan los turnos solicitados según las necesidades del paciente.

Además, todo este voluntariado también se gestiona a través de una aplicación móvil que se denomina Red Humanizar. «Es la manera en la que cualquier persona puede unirse a esta red de voluntarios. Se descarga la aplicación, se registra, y automáticamente nos llega a nosotros. Eso sí, antes tenemos que realizar una entrevista personal en la que valoramos las motivaciones y explicamos el proyecto», apunta su presidente. Es un pequeño paso para una gran labor.