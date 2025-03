Recusan a uno de los magistrados del Constitucional que votará sobre la demolición de Valdecañas

Los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo han recusado a uno de los once magistrados del Tribunal Constitucional que debe votar si se derriba o ... no Isla Valdecañas, el complejo residencial y de ocio ubicado en esos dos municipios cacereños. Hay que recordar que el Supremo falló hace un año la demolición total en vez de la parcial (lo que se quedó a medias, respetando lo construido) ordenada por el TSJ extremeño en 2020.

La Diputación de Cáceres, que presta el servicio de defensa legal de los dos pequeños municipios, pide que se aparte del caso a Ricardo Enríquez Sancho, al entender que ya ha expresado por escrito su postura favorable al derribo total cuando no procedía hacerlo. Es el último episodio de esta compleja causa iniciada hace más de una década tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

Seis votos a cinco

El incidente de recusación se basa en el voto particular que Enríquez emitió cuando el Constitucional decidió admitir el recurso de la Junta de Extremadura contra la sentencia del Supremo que ordenaba el derribo total. Ese recurso de amparo fue admitido porque el sí ganó al no por seis votos a cinco. Enríquez fue uno de los que se opuso, y la Diputación cacereña entiende que en su voto particular no argumentó solo cuestiones formales, como sí hicieron los otros cuatro que votaron no, sino que entró en el fondo de la cuestión en un momento procesal en el que no correspondía hacerlo. Y lo hizo anticipando su postura favorable al derribo total, siempre según la tesis que defienden los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

Enríquez fue uno de los cinco de once magistrados del Constitucional que votó rechazar el recurso de la Junta contra la sentencia que ordena la demolición total

«Un recurso de amparo tiene tres fases: admisión, tramitación y decisión», sitúa Javier Borrego, el abogado que representa a los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Pertenece al despacho Durán & Durán -fundado entre otros por Miguel Durán, exdirector general de la ONCE- y antes fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo. «En la fase de admisión -explica-, lo que procede es argumentar si el asunto planteado en el recurso tiene o no entidad suficiente como para detenerse a estudiarlo, y nada más que eso. En esta fase preliminar no toca entrar en el fondo del asunto, eso corresponde hacerlo en un momento procesal posterior, y sin embargo, el magistrado al que recusamos ya lo hace en su voto particular».

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional aceptó entrar a valorar el fallo del Supremo al considerar, entre otras cuestiones, que el recurso presentado por la Administración regional planteaba «una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social o económica». Para la Junta, derribar Valdecañas supondría un daño ambiental mayor que mantenerlo, además de un gran coste para las arcas autonómicas. Junto a esto, el Gobierno regional apeló al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que considera que la sentencia sobrepasa los límites jurisdiccionales establecidos, y que además hay magistrados del Supremo que ya habían dictaminado anteriormente sobre Valdecañas y por tanto estaban condicionados.

La magistrada ponente que resolverá el incidente de recusación planteado ahora será Inmaculada Montalbán Huertas, vicepresidenta del Constitucional tras la reciente reestructuración que ha elevado a la presidencia al progresista Cándido Conde-Pumpido. Montalbán también es considerada entre las afines al PSOE, que en Extremadura defiende mantener Isla Valdecañas tal como está. Fue una de las magistradas que votó en contra de admitir el recurso de amparo.

Fue juez en Jerez de los Caballeros

Ricardo Enríquez (Madrid, 1944), al que se adscribe al sector conservador, es magistrado del Constitucional desde el año 2017, aunque en una etapa anterior ejerció este cargo entre los años 2011 y 2014. Se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid en el año 1966, ingresó en la carrera judicial en 1971 y su currículum incluye una experiencia en Extremadura. Fue en Jerez de los Caballeros, donde ejerció como juez de primera instancia e instrucción, en su segundo destino (antes había estado en Puerto Rosario (Fuerteventura). Estuvo en Jerez del 31 de agosto de 1972 al 31 de enero de 1974.

Enríquez es uno de los magistrados que se ha mantenido en el Constitucional tras la reciente reestructuración. De los seis que apoyaron admitir el recurso de amparo, tres ya no están, mientras que de los cinco que defendían rechazarlo, permanecen cuatro, entre ellos Enríquez. Los precedentes sobre recusaciones de magistrados del Constitucional inclinan a pensar que la petición no será atendida, según apuntan fuentes judiciales.