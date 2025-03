Entre los recuerdos y la herencia

La ventana abierta garantizaba que las vivarachas brisas nocturnas del Ambroz refrescaran la estancia en aquel tórrido mes de julio. Pero también penetraban sin permiso ... los estribillos pegadizos que emanaban de la cercana pista de baile Villa Rosa. Así, el 'Te vas a enamorar', de Palito Ortega, o 'Los chicos con las chicas', de Los Bravos, anulaban el beneficio de las rachas de viento para conciliar el sueño. Yo me preguntaba, en mi recién estrenada pubertad de amores platónicos incipientes, cuándo me sería dado estar en aquella sala de fiestas en lugar de dar vueltas en la cama tapándome los oídos con la almohada.

Pero Hervás siempre tuvo otros recursos practicables. Los paseos por la tarde a la estación, cuando no crecía la hierba entre las traviesas como sucede ahora, porque había trenes: las negras máquinas de vapor tiraban todavía trabajosamente de los vagones en dirección a Salamanca y Astorga, y yo ponía en el rail una peseta, que se convertía en una expandida moneda de 2,50 cuando pasaba el tren. O el bocadillo de mortadela en la chopera del parque. O la recolección de moras por aquellos ejidos con perfume de poleo ya a la sombra del majestuoso Pinajarro. Y, sobre todo, el castañar. ¡Cuántos gazpachos y tortillas de patatas habré saboreado en familia junto a la plaza de toros!

El castañar de Hervás, una de las masas arbóreas más importantes de Europa occidental, es un imponente vergel donde los rayos del sol en verano son tamizados por altísimos y tupidos troncos guarnecidos por enredaderas para llegar amortiguados al suelo. Su música es la del eco de los ruiseñores que desde sus recónditos escondrijos pugnan en el umbrío espacio por acallar el soniquete monocorde de las también ocultas cigarras. Por los senderos que lo surcan creí ser un Robinson ficticio cuyo destierro solo duraba una mañana y, por sus claros, perseguí con denuedo con el cazamariposas a melanargias, amazonas, y papilios. En el castañar de Hervás siempre fui feliz, y regresé al mismo ya con mis vástagos cada vez que pude cumpliendo el ineludible mandato de intentar transmitir el tesoro preciado de los goces existenciales.

En la estrecha carretera que serpentea por el castañar en dirección al puerto de Honduras para bajar luego al Valle del Jerte, existe una antigua fuente en forma de montículo pétreo con el caño enclaustrado en una hornacina de ladrillo, como santa bendición para el caminante. El rumor del agua al caer en el pilón de granito es un reclamo para la presencia transparente de las libélulas, que acuden como tribus amazónicas en extinción. No siempre tiene la misma fisonomía, pues la he visitado en distintas estaciones. En invierno se tiñe de diferentes tonos de verde y luce una cabellera de musgo de la que emerge un crecido chorro helado. En otoño las hojas secas y rojizas de los olmos, robles y castaños la cubren casi por completo en un mimetismo solo roto por el rumor sempiterno de su caño oculto. Una fotografía en blanco y negro tomada hace más de medio siglo con la 'Rolleiflex' paterna inmortaliza aquellas mañanas en el castañar, junto a la fuente de San Gregorio, y evoca esas simbiosis sensoriales imposibles que conserva juguetonamente la memoria: el aroma fresco del poleo y el sabor del bocadillo de queso; la visión de las sabrosas moras y el roce suave de los helechos. Andando el tiempo, aquella bucólica fuente se convirtió en visita obligada cuando volvíamos a Hervás y nuestros trayectos discurrían por el castañar, como un oráculo doméstico donde recibir periódicamente mensajes divinos que solo a nosotros concernían. Y las sucesivas fotografías tomadas siempre en el mismo lugar fueron dando fe de inexorables procesos cósmicos: aquellos niños se convirtieron en adultos, aquellos adultos desaparecieron de la escena y emergieron otros pequeños protagonistas, en una sucesión de ineludibles mutaciones.

El castañar de Hervás es para mí un lugar de esos que no es necesario descubrir porque pertenece a un acervo heredado y consustancial, como una virtud paralela que contrarresta al pecado original. Mi afición senderista me ha llevado por los más bellos parajes de Extremadura, pero en ningún otro lugar se combina el paso de tiempo con los emergentes retazos de la memoria como en el castañar, donde cobra vida la sublime sentencia de Henri Amiel: «El tiempo no es más que el espacio entre nuestros recuerdos».

Las casi 300 hectáreas de este castañar fueron declaradas Paisaje Protegido por la Junta en 2015. Llegar a Hervás es fácil por la A-66, la autovía Ruta de la Plata, y desde el pueblo solo hay que dar un paseo para encontrarse con él

Sé bien que algún día ya no me será dado descansar plácidamente en la sombra del castañar de Hervás ni apareceré en la foto de la fuente de San Gregorio, porque el tiempo, ese espacio creciente que rellena los intersticios de nuestras nostálgicas evocaciones, habrá dado cuenta de su incesante devenir, habrá ordenado otras sucesiones, otros ciclos con sus nuevos actores. Solo desearé que ese oráculo íntimo no se extinga en quienes me sucedan, y que alguien, mientras incorpora una nueva instantánea al álbum cambiante de la existencia, tal vez mirando ensimismado el pequeño reguero de la fuente pueda evocar aquella sugerente estrofa borgiana: «Mirar el río hecho de tiempo y agua / y recordar que el tiempo es otro río, / saber que nos perdemos como el río / y que los rostros pasan como el agua».

Es una de esas herencias apócrifas no registradas en ninguna notaría que me gustaría también transmitir. Porque los elementos que resisten épicamente al tiempo, como la umbría perpetua del castañar, el agua de la fuente de San Gregorio, el olor fresco del poleo, el eco ignoto de los ruiseñores y el suave roce de los helechos, forzosamente conservarán alguna remota esencia de los que por allí pasamos.