Recorrer 108 kilómetros para echar gasolina

Los Montes de Toledo ocupan una plataforma tan extensa de la meseta que se reparten entre dos autonomías, Extremadura y Castilla-La Mancha. Para acceder desde la parte de Badajoz hay que salir de su capital por la autovía de Extremadura, tomar la carretera nacional 430 en Torrefresneda y desviarse a la altura de Villarta de los Montes. Entonces se nota un cambio de paisaje y empiezan a desplegarse en el horizonte las cordilleras características de la zona. Después del pueblo aparecen el embalse y la pista de asfalto que une Villarta con Bohonal de los Montes y Helechosa. Es un tramo de la Y de Cíjara prácticamente intransitable y que comenzará a repararse en breve, según los anuncios oficiales que se vienen repitiendo desde hace años.

A la entrada de Bohonal, su arroyo es el límite al oeste del área que cubre esta información. Retuerta del Bullaque (norte), El Robledo (este) y Navalpino (sur), ya en la provincia de Ciudad Real, son los otros tres extremos de un perímetro de casi 1.500 kilómetros cuadrados que se está quedando literalmente sin combustible. Un caso de presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, investigado por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, se ha llevado por delante la gasolinera de Horcajo. El cierre se ha presentado de imprevisto y ha dejado con solo tres estaciones a este lado de los Montes.

La red de ocho carreteras que conecta esta superficie mide 175 kilómetros. Por el lado de Ciudad Real, a pesar de su lejanía del centro de la provincia, se encuentran en buen estado. A mediados de los años noventa fueron una infraestructura fundamental para las flotas de vehículos del Parque Nacional de Cabañeros y su mancomunidad. Aquel movimiento económico repercutió en muchos frentes y llegaron a funcionar siete estaciones de servicio al mismo tiempo. De aquellos postes hoy solo permanecen tres: El Molinillo y Retuerta, de propiedad independiente, y El Robledo, con bandera de Repsol.

Unos paisanos que juegan a las cartas en la terraza de Los Cubanos dicen que la gasolinera que está al lado cerró hace 15 años

Pero para Bohonal, en suelo extremeño, no es tan sencillo. Debido al desarreglo de la carretera que vincula al municipio con su propia comunidad autónoma, los vecinos han acudido tradicionalmente a los recursos de Horcajo de los Montes, a 17 kilómetros de distancia en la provincia vecina (muy cerca del Parque Nacional de Cabañeros), el poste que desde hace varias semanas permanece cerrado. Por ese motivo, ahora desde Bohonal, pedanía que depende de Helechosa de los Montes (626 habitantes), se deben desplazar para disponer de combustible hasta El Robledo, localidad situada a 54 kilómetros.

Es decir, para repostar hay que recorrer una distancia total de 108 kilómetros.

El dueño de la casa rural advierte a los viajeros que será muy difícil llenar el depósito de sus vehículos

Orígenes

Situado en la confluencia de dos arroyos, Horcajo se convierte en un hormiguero a la hora del mediodía. En la calle donde vive su hermana, José Antonio recuerda los orígenes de la gasolinera. «Cuando yo aún iba a la escuela, la llevaba la familia de Federico Fernández Retamosa, que era el propietario del terreno. Por entonces había muy pocos coches y se empezaban a comprar los primeros tractores».

En su memoria están los bidones donde se despachaban al principio la gasolina y el gasoil, que suministraba Campsa. Luego instalaron las mangueras. Y hace tres o cuatro años llegaron los actuales dueños, que «parecían marchar bien».

Al enumerar las consecuencias del cierre, este antiguo administrativo municipal no duda en calificar de «gran perjuicio para el pueblo» el hecho de que el negocio esté sin atender. «Había cuarenta o cincuenta corcheros que trabajaban en las fincas del entorno. Cuando se quedaron sin abastecimiento, se marcharon de aquí. No voy a decir que al día siguiente, pero a los dos días desaparecieron». También dejó de llegar personal a la piscina, a los comercios o a las fiestas. «Si no hay intención de abrir pronto la gasolinera, esto será un desastre», sentencia José Antonio antes de despedirse.

Clientela en la estacada

Por supuesto, los viajeros y los trabajadores por cuenta ajena no son los únicos afectados. Al entrar a la tienda de muebles, Dionisio López, Noni, está haciendo el papeleo. Aparte de este establecimiento, es propietario de otros servicios turísticos y de transporte. Comenta que «los que tienen consumo grande de gasoil dispones de sus propios depósitos porque se ahorran un dinero». Él sin embargo era cliente habitual tanto del poste de Horcajo como de los que hay en las rutas de los Montes. El actual escenario le ha obligado a hacerse con una dotación propia. Coincide con su convecino en que «el cierre es un desastre para la comarca».

Noni también decidió emprender en el turismo rural y dispone de un establecimiento. Ahora, tiene que andar avisando a los visitantes de su casa rural de que no hay gasolinera, porque está reflejada en todos los mapas y la gente se confía. También es un problema para los moteros que pasan. «Y a ellos, que buscan las gasolineras cuando programan los recorridos, no les puede advertir nadie», asegura.

Los vecinos de Horcajo que se han quedado sin gasolinera en el pueblo pueden ir a Retuerta. La carretera que une las dos localidades atraviesa el parque de Cabañeros y tiene vistas privilegiadas. Al llegar al pueblo, la gasolinera queda a la derecha, en sentido Los Yébenes. La persona que atiende confirma que las visitas de horcajeños han aumentado. Y aunque la clientela siempre viene bien, es consciente de que muchos se han quedado en la estacada. A fin de cuentas, en Horcajo hay conexión directa con Retuerta, igual que con El Robledo. Pero no todas las localidades tienen los mismos medios.

Apoyado en la baranda de ladrillo que hay frente a su casa de Navalpino, Josué Gascón señala los vehículos de su familia. Son dos turismos y un quad. Los de su casa iban siempre a Horcajo, a veinte kilómetros de distancia. Desde hace unos días llenan los depósitos de los coches en El Robledo, que está a cuarenta. «Debería haber una gasolinera cada cierta distancia», dice. El suministro del quad lo tiene que hacer a través de garrafas.

Unos metros de calle más abajo, Gregorio Pérez aparca la camioneta con la que trabaja a diario. La precisa para transportar pienso, agua o maquinaria. Aunque su labor de ganadero le impide alejarse del municipio, él no ha escapado mal del todo. Su hijo David se acerca cada semana hasta Ciudad Real y le trae el diesel que necesita para su actividad. Pero el peor panorama se les presenta a los vecinos de Bohonal, ya en Extremadura.

El anejo de Helechosa tiene la particularidad de ser el emplazamiento español más lejano a su capital de provincia, en este caso Badajoz. La carretera a Helechosa pasa por la reserva nacional del Cíjara y aún espera las obras, por lo que es más cómodo el viaje a Horcajo. El tío Julián dice que antes iban allí a comprar y repostar. Ahora, tanto ellos como las fincas El Membrillar (Bohonal) y El Avellanar (Valdeazores) tienen que ir a El Robledo y ven cómo su aislamiento se agrava poco a poco.

El Robledo está al final de casi veinte kilómetros de pista desde Alcoba. En otra salida de este pueblo, la de Fontanarejo, se alza la vieja instalación de Cepsa. Lleva quince años cerrada. En El Robledo, en cambio, el petróleo es un negocio boyante. La gasolinera Repsol que está en la travesía sirve y reparte combustible y sus derivados. Cuenta con una tienda sorprendente, donde puede hacerse casi cualquier compra básica. Periódicos es de lo poco que no hay. «Y también me los piden», dice la encargada.

Histeria colectiva

Este poste histórico lleva medio siglo en manos de la misma familia de El Robledo. Primero la abanderó Petronor y ahora lo hace Repsol. Cuando la clientela da algo de tregua, la trabajadora relata la histeria colectiva que se produjo con la clausura de Horcajo. «La gente creía que se iba a agotar la gasolina. La primera semana no dábamos abasto. Ahora vienen más tranquilos, saben que no se van a quedar tirados». Además señala que, más allá de las circunstancias, los clientes valoran la calidad y la continuidad del servicio.

Al salir de El Robledo hay que tomar un desvío a la izquierda para llegar a El Torno. El recorrido tiene un tono pacífico que debe mucho al trazado recto con que se construyeron estas carreteras. A la derecha aparecen, colgadas en el valle, las aldeas de los Estados del Duque. Se pierden en ese enredo infinito de arroyos y caminos que van a parar a la Sierra de Cubas. Pasado El Torno, a la derecha, otra olvidada estación de Cepsa tiene roto el indicador de precios. Unos paisanos que juegan a las cartas en la terraza del bar Los Cubanos dicen que lleva cerrada más de quince años.

Si se remonta el curso del Bullaque y se llega a Pueblonuevo, en la travesía se ve un poste independiente con un camión cisterna a la puerta. Dani utiliza las instalaciones como depósito y oficina. Desde aquí reparte a domicilio gasóleo agrícola y de calefacción. Pero para llenar el coche hay que dar media vuelta o seguir en dirección a Toledo. La caída del día convierte la ruta en un espejismo. La línea solo se tuerce cuando bordea el embalse de la Torre. El mirador siempre está lleno de curiosos. En la carretera se quedan atrás parajes con ecos de nombres lejanos. Roblealto, La Salceda, La Ventilla. Antes de la subida, en la rotonda, el sol cae sobre la última parada.

Debajo del techado de la gasolinera de El Molinillo hay dos hombres remangados cacharreando con un motor. Un niño se acerca a llamar a uno de ellos, que resulta ser su abuelo y el propietario. Este dice que también ha aumentado la venta, en parte debido a los turistas. Es un punto estratégico para los viajeros de Madrid. El restaurante adosado hace las veces de centro social de la aldea.

A la vuelta, otra vez el pantano, como una alucinación. ¿Cuántos años habrán pasado de la última vez que se llenó? Entre Pueblonuevo y Santa Quiteria todo es silencio y fauna en retirada. Según se van las luces del día se encienden las de los caseríos. La cadencia del otoño envuelve la raña de Cabañeros. La carretera del llano desactiva la urgencia. La radio del coche pilla una emisora musical de Porzuna. Programan temas de Perales, Serrat, una de Nino Bravo que habla de alguien que deja los campos. La habrá pedido alguno que eche de menos a un amor o a su tierra. Parece como si empezase a dar igual la hora de llegada.

Un efecto colateral del caso Parra, presidente del Badajoz El cierre de la estación de servicio de la localidad manchega de Horcajo de los Montes, a donde solían acudir desde Extremadura sobre todo los vecinos de Bohonal, además de los vehículos de los servicios públicos, ganaderías y explotaciones forestales del entorno y los residentes en las fincas de la zona, es consecuencia del 'caso Parra', es decir, la detención e ingreso en prisión decretada el pasado mes de julio por un juzgado de Málaga de Joaquín Parra, propietario y presidente del CD Badajoz de fútbol, por un presunto fraude en el IVA de su red de gasolineras, que operan bajo la marca Derby. Se trata de un total de seis estaciones de servicio ubicadas en Badajoz capital, Navalmoral de la Mata, Navalvillar de Pela, Montemayor (Córdoba), Estivella (Valencia) y la citada de Horcajo de los Montes, en Ciudad Real. Todas ellas siguen precintadas desde entonces.

