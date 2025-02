Las reclamaciones de los usuarios extremeños ante el Banco de España alcanzan cifras récord

Las operaciones fraudulentas, las comisiones de mantenimiento y los gastos de formalización de los créditos hipotecarios no paran de generar reclamaciones en la región. Según el último informe del Banco de España, 790 personas residentes en la provincia de Badajoz reclamaron el año pasado ante ... el Banco de España por el trato recibido de los bancos.

Esa cifra no difiere demasiado de la que se registró en 2022, cuando el número de reclamaciones se situó en 770. «Pero este año vamos a pulverizar el registro», advierte Fernando Tejada, director del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, cuyo cometido es dar respuesta a los ciudadanos que piden el amparo del Banco de España.

Tejada visitó este miércoles a Badajoz invitado por el director de la sucursal del Banco de España, Leopoldo López-Francos, para presentar la 'Memoria de reclamaciones 2023', un documento en el que se detalla que a nivel nacional el número de reclamaciones ascendió el año pasado a 34.146. A esa cifra hay que sumar las 50.567 consultas realizadas por vía telemática o en los teléfonos habilitados para ello (900 54 54 54 o 91 338 8830).

Si la comparación se hace con 2022, hay un ligero ascenso en el número de reclamaciones. Pero desde el Departamento de Conducta de Entidades ya se alerta de un incremento brutal este año 2024, ejercicio en el que se podrían superar las 55.000 reclamaciones e incluso llegar a las 60.000. «Sería el máximo desde que en 2017 se registraron alrededor de 40.000 reclamaciones».

Esas cifras fueron presentadas a los responsables de los principales bancos y las cajas rurales con presencia en la región. A ellos se unieron la directora del Instituto de Consumo de Extremadura, Rosa Álvarez, representantes de asociaciones de consumidores como Adicae y también notarios en ejercicio, cuya función es clave cuando se formalizan créditos hipotecarios.

Más de 34.000 reclamaciones

En el informe se indica que de las más de 34.000 reclamaciones recibidas sólo fueron admitidas la mitad. La otra mitad también fueron contestadas, pero en la respuesta que se dio a los reclamantes se les hacía saber que no era ese el cauce. «Hablamos por ejemplo de las reclamaciones referidas a las cláusulas ocultas o abusivas, de los vicios de consentimiento o de fraudes bancarios que necesitan una investigación judicial. En esos casos debe recurrirse a la Justicia».

Otras veces son derivadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección General de Seguros por tratarse de reclamaciones referidas a valores o a pólizas de seguros. En esos casos no es el Banco de España quien realiza el informe. Pero sí en otros asuntos que son competencia del Departamento de Conducta de Entidades, como pueden ser los referidos a los préstamos hipotecarios, las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes, asuntos que acaparan tres de cada cuatro reclamaciones.

Desde el Banco de España se explica que cuando se produce un desacuerdo lo primero es dirigirse al Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente de la entidad bancaria, que tiene un plazo de entre 15 días y 2 meses para responder. En muchas ocasiones se obtiene una respuesta positiva y el conflicto acaba.

Pero si la entidad no admite la reclamación, la desestima total o parcialmente o no da respuesta en el plazo marcado, se puede reclamar ante el Banco de España.

Como ejemplo de asuntos a los que ha dado respuesta el Banco de España fue expuesto el derecho a que la persona que realiza una transferencia a una cuenta bancaria equivocada sea informado del nombre del titular de la cuenta en la que ha terminado el dinero. «No es lo mismo denunciar ante la policía a alguien en concreto que ir exclusivamente con el número de la cuenta», explicó Nieves Prieto, jefa de la división de Reclamaciones del Departamento de Conductas.

Igualmente habló de los clientes que, después de amortizar un crédito, tienen dificultades para conseguir el 'certificado de deuda cero' porque el banco les exige una nota simple. «El certificado de deuda debe ser gratuito», aclaró esta experta.

En otras ocasiones la reclamación surge porque el cliente contrata una prima de seguro con el banco y en el mismo acto la financia con un crédito. «En ese caso no se puede devolver el seguro porque lo que se firma es un crédito y la póliza está pagada desde el primer momento, por eso se requiere que el banco dé un extra de información al cliente para que sepa las condiciones».

La mitad, resueltas

Los últimos datos publicados por el Banco de España indican que de las 34.146 reclamaciones que recibió el año pasado, casi la mitad concluyeron con una resolución en la que el Banco de España se pronunciaba sobre la discrepancia planteada. «Y el índice de rectificación por parte de los bancos fue del 83,7%», certifica Fernando Tejada, quien reconoce que el porcentaje no es mayor porque esas resoluciones no son de obligado cumplimiento por parte de las entidades bancarias. «Si el banco no rectifica se puede recurrir a la vía judicial, pero en ocasiones no merece la pena porque se trata de cantidades mínimas», añadió.

En todo caso, la cantidad global recuperada por los usuarios de la banca a través de esas resoluciones ascendió el pasado año a 4,37 millones de euros.

«Os animo a que aprovechéis la mediación del Instituto de Consumo de Extremadura», dijo la directora general del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) a los representantes de las entidades bancarias que asistieron a la presentación del informe. «No aprovechar esa oportunidad significa que el siguiente paso es la sanción», añadió Rosa Álvarez, quien afirmó que este instituto público atendió el año pasado un total de 944 reclamaciones presentadas por usuarios de la banca.