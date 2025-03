Qué hacer si recibes un mensaje que advierte de un delito por ver pornografía infantil

Ángela Murillo Miércoles, 25 de enero 2023, 20:08 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

Algunos extremeños están siendo víctima de una campaña de correos electrónicos fraudulentos. El mensaje que circula suplanta la identidad de autoridades policiales y uno de ellos cita directamente a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, aunque se le atribuye un cargo que no existe: jefe de la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP). En el asunto se puede leer 'convocatoria judicial'.

El objetivo es extorsionar a la víctima para que conteste al correo que llegó a su bandeja de entrada y continuar así con el fraude, generando temor en el receptor al advertirle de que está siendo investigado. Se avisa de un supuesto delito por ver vídeos de pornografía infantil, con imágenes de menores desnudos que fueron grabados por un supuesto policía cibernético.

Este engaño se conoce como extorsión y cualquiera podría ser víctima de él, ya que en realidad no existe ninguna investigación, sino que es el pretexto utilizado por el ciberdelincuente para generar preocupación al receptor del correo y dé señales de que el buzón está activo.

La Policía Nacional en Extremadura confirma la falsedad de este mail y, ante este tipo de situación, recomienda pasar por dependencias policiales para aportar información.

Por su parte, el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) advierte de que cualquier usuario puede resultar afectado si ha recibido un correo electrónico con características similares y responde al mismo.

¿Cómo actuar?

Por tal motivo, si has recibido un correo de este estilo, el Incibe recomienda no contestar y eliminarlo inmediatamente. Realmente nadie va a realizar ninguna investigación policial e incautación informática contra tu persona. «Se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social para que sigas las indicaciones del ciberdelincuente».

Es muy importante no responder al correo electrónico que te han enviado ya que sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y continuar con el engaño.

¿Y si he respondido?

En el caso de que hayas contestado al correo, continuado con el engaño e incluso pagado alguna supuesta multa o cantidad de dinero, recopila todas las evidencias de las que dispongas (capturas de pantalla, e-mails, mensajes, etc.) y contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia. Para ello, puedes hacer uso de algún testigo online.

Desde dónde llega el correo malicioso

El Incibe explica que el «correo electrónico fraudulento se envía desde una cuenta de correo generada, posiblemente, de forma aleatoria, ya que el dominio no tiene ninguna relación con la Guardia Civil aunque se identifique como 'Guardia Civil –Benemérita', 'Policía Nacional España' o similar. En el caso que se está recibiendo en los últimos días en Extremadura la dirección remitente es POLICÍA JUDICIAL gamezmariagamez9@gmail.com.

El correo comienza con el siguiente encabezado en negrita: «A efectos de una investigación judicial (artículo 390-1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y continúa diciendo, «a petición del comisario María Gámez Gámez, jefe de la OCRVP de la Policía Judicial...».

El cuerpo del mensaje está escrito en castellano y tanto la ortografía como la gramática no se utilizan correctamente, probablemente, debido a traducciones automáticas.

Este es solo uno de los ejemplos que circulan, pues el Incibe ha detectado más intentos de fraude a través de este método.

Recomendaciones del Incibe

Para no caer en este tipo de fraude, debemos seguir una serie de recomendaciones del Incibe. Como se ha dicho, si recibimos un correo que no hemos solicitado o proviene de un desconocido, es mejor no abrirlo y eliminarlo, directamente.

Por supuesto hay que evitar contestar y, mucho más, remitir información personal.

Los expertos en ciberseguridad destacan también la importancia de mantener todos nuestros dispositivos y antivirus actualizados.

En ningún caso debemos enviar datos de nuestros contactos, ni reenviar el correo. Es la forma de atajar el fraude y evitar que se extienda la campaña.

Además, debemos revisar regularmente qué información nuestra circula por Internet para detectar si nuestros datos privados están siendo utilizados sin consentimiento.

Si tras realizar una búsqueda encuentras algún dato que no te gusta o se está ofreciendo sin tu consentimiento, ejerce tus derechos a través de la Agencia Española de Protección de Datos, que te proporciona las pautas sobre cómo hacerlo.

En caso de duda, consulta directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de Incibe e interponer una denuncia y es preciso.

Sextorsión

La Oficina de Ciberseguridad del Internauta (OSI) también advierte de correos electrónicos recibidos desde tu misma dirección para realizar un chantaje.

La OSI explica que «se trata de una campaña de sextorsión que utiliza la técnica de mail spoofing». En este caso el ciberdelincuente «suplanta la dirección de correo electrónico de un dominio privado del remitente para engañar a la víctima y hacerle creer que ha conseguido instalar un troyano en su dispositivo. A través de la extorsión incita a sus potenciales víctimas a abonar una cantidad de dinero a una cuenta monedero de bitcoin, a cambio de que este no publique información intima o privada de la víctima que supuestamente ha ido recabando a lo largo del tiempo».

En este caso la solución es la misma. Eliminar el correo de tu bandeja de entrada y marcarlo como spam/correo no deseado. «Esta amenaza por parte del ciberdelincuente no es real, es decir, no ha tenido acceso a tus dispositivos, por lo tanto, tampoco ha grabado ningún vídeo íntimo o privado».