Rebelión o sedición

DESDE que se filtró primero y se publicó después, estamos asistiendo a la lapidación de la sentencia del Supremo. Acertar en el encaje de la conducta de los promotores y ejecutores de la declaración de independencia en los elementos típicos del delito en cuestión, es ciertamente complicado. Y desde luego no es pretensión de estas líneas enmendar la plana a sus Señorías.

El derecho penal sanciona las conductas reprochables punitivamente bajo el fin último de proteger un interés: el patrimonio, la integridad física o moral, la salud pública, el orden constitucional, el orden público... La protección orden constitucional (integridad de la soberanía nacional sobre todo el territorio) la tutela el delito de rebelión, a través del artículo 472 del Código Penal, que considera reos del mismo «los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: . 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La tutela del orden público (entendido como el regular funcionamiento de las instituciones públicas y privadas) la garantiza el delito de sedición, en el artículo 544, que define como reos de sedición «los que . se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, . el legítimo ejercicio de sus funciones..., o de las resoluciones administrativas o judiciales».

La declaración de independencia de un territorio parece algo distinto, y algo más y desde luego algo mucho más grave que un levantamiento público para impedir la aplicación de las leyes y normal funcionamiento de las instituciones; es un ataque en toda regla al orden constitucional.

El problema es que el Código Penal de 1995 puso el listón muy alto para encajar la conducta en el tipo de la rebelión, pues no solo exige que se declare la independencia, sino que para tal fin es necesario el alzamiento público y violento; y esto ¿se produjo verdaderamente?; digamos que es discutible. Lo que no es discutible es el hecho de que sus Señorías han terminado encajando la conducta de los reos en un tipo que no protege el interés que se dañó: el orden constitucional. Y ello sin desmerecer los esfuerzos de ingeniería jurídica, para encuadrar la conducta de los condenados, en el tipo de la sedición, pues de otro modo nos hubiéramos quedado sin condena.

Cualquiera que hubiera sido la decisión final, el debate estaría servido y alentado por el lastre que soportan las resoluciones del Supremo de significada proyección pública: el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que en manos de los partidos políticos, desde 1985, bajo la excusa de democratizar la institución trasladando al máximo órgano de la judicatura la proporcionalidad de las Cámaras Legislativas, quiebra la división de poderes y siembra de recelos las sentencias. Cuánto nos iría mejor si se dejara la justicia en manos de los jueces: la justicia, no tiene que ser democrática, tiene que ser justa.