Rebeca Blanco: «Me encanta ser dentista»

En Extremadura, hay 512 clínicas dentales autorizadas. 206 están en la provincia de Cáceres. Una de las 306 de la provincia de Badajoz es la ... de Rebeca Blanco Díaz (Badajoz, 1987) y Claudio, su marido. Rebeca estudió en los colegios Santa Teresa y Salesianos. En Sevilla, se licenció en Odontología en 2010. Ha realizado siete másteres relacionados con su especialidad y, tras trabajar en varias clínicas, montó la suya en 2016 en la calle Julio Cienfuegos. Tenían lo básico y dos empleados. Hace tres años, se trasladaron a la avenida de Elvas: tienen cinco gabinetes y son 13 empleados.

–Su tatarabuelo, sacamuelas.

–Mi tatarabuelo y mi bisabuelo eran barberos, peluqueros, practicantes y sacamuelas en San Andrés ya en 1905. De allí se trasladaron a Carolina Coronado, cerca de la estación de tren. Sacaban las muelas con unas tenazas que guardo enmarcadas. Mi abuelo ya dejó lo de las muelas porque se comentó, no sé si era leyenda o verdad, que un barbero le había sacado una muela a un hemofílico aquí en Badajoz y había fallecido. Le cogió miedo. Mis antepasados también ponían sanguijuelas, que se creía que lo curaban todo, con unas ventosas y pinchaban con unas lancetas de la marca Colgate que también guardo yo.

–¿Demasiadas clínicas?

–Donde antes había un banco, ahora abre una clínica dental. Hay muchos más dentistas porque la gente tiene otra conciencia sobre la salud bucodental. Cuando empecé la carrera, no había ido nunca al dentista. Hoy, ya van los niños como a una revisión más y también por estética. Las ortodoncias ya son invisibles, sin hierros incómodos. Somos la clínica que más ortodoncia invisible pone en Extremadura. A partir de los seis años, los niños se ponen ortodoncias, pero es que los sexagenarios también vienen a ponerse carillas y ortodoncias para mejorar la estética de su boca.

–Ir al dentista era una ruina.

–Ahora se puede pagar en tres años sin intereses. Un amigo me enseñó una factura y le habían cobrado 120.000 pesetas por extraerle una muela del juicio hace 30 años. Ahora, se sacan por 60 euros. Y hay de todo, pero una ortodoncia invisible se puede poner por 3.900 euros.

–¿El miedo al dentista?

–Mucha gente nos tiene fobia por malas experiencias de otra época. Pero las clínicas ya no tienen aspecto de clínicas, ya no huelen a Formocresol, aquel producto que se echaba en la pulpa dental y olía a formol. Las salas de espera tienen zona de juegos para los niños. En nuestra clínica, tenemos una mascota que se llama Claudiño, por Claudio, mi marido, y si los niños se portan bien, les damos premios y van al cine gratis. Echamos anestesia tópica, las jeringas ya no se ven, ponemos pantallas de televisión con imágenes de paisajes y hasta cascos con música relajante para que los pacientes no oigan las turbinas.

–Se nota que esto le gusta.

–Me encanta ser dentista. Reconforta ver a un niño que llega preocupado con un diente roto y sale con una sonrisa y el diente puesto. Este es de los pocos trabajos manuales y artesanos que quedan.

–También se nota que usted habría triunfado igualmente como librera, promotora inmobiliaria o directora de un resort.

–Mi madre me dice que si monto lo que sea, enseguida me hacen encargada porque soy tremenda. Me gusta dirigir la clínica y me siento heredera de la tradición de mis antepasados. De pequeña, quería tener una peluquería como mi padre y se iba a llamar 'La Quinta Generación'. Al final, estudié odontología y es bonito recibir en la clínica a los clientes de la peluquería paterna. Una vez vino un señor mayor, notó algo conocido en mí, descubrimos que lo había pelado mi abuelo y se emocionó.