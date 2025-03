La reapertura de Aguablanca no tiene fecha a expensas de contar con todos los permisos El Ayuntamiento mantiene su compromiso de ayudar a recuperar la actividad minera al igual que la empresa concesionaria de los derechos

No hay fecha concreta para saber cuándo se reabrirá la mina de Aguablanca, en Monesterio. Se siguen dando pasos administrativos pero la realidad, de ... nuevo, es que aún faltan permisos que puedan favorecer lo que parece un objetivo imposible desde que cerró en 2015. La idea genérica por parte de la empresa, Río Narcea Recursos, es hacerlo antes de que acabe el año pero no deja de ser una previsión propia. El problema es que no depende de ellos sino de distintas administraciones e instituciones.

La última resolución del Gobierno, avanzada ayer por HOY, por la que se aprueba el nuevo proyecto de explotación y la autorización para actualizar el plan de restauración significa que Río Narcea Recursos, con capital extremeño en su accionariado, mantiene intacto su deseo de volver a extraer níquel y cobre de Aguablanca cuanto antes. Se ha avalado, por parte del Gobierno, que se explote en galerías subterráneas y en varias fases, y cómo será el plan futuro de restauración. Un paso adelante, sin duda, pero que necesita ser rematado en forma de permisos pendientes. Uno de ellos depende del Ayuntamiento de Monesterio, del que no se tiene dudas sobre su disponibilidad. La alcaldesa, Loli Vargas, expresó ayer que el Consistorio sigue confiando en la reapertura de la mina. «Desde el Ayuntamiento estamos trabajando codo con codo, facilitando a la empresa todo lo que pueda estar en nuestras manos», dijo Vargas. «Ojalá podamos pronto anunciar la reapertura. En el momento que sea realidad, empresa y ayuntamiento seremos los primeros en facilitar todos los datos», agregó la regidora. Vargas insiste en que la resolución de la que informó ayer este periódico de la Dirección General de Política Energética del Ministerio para la Transición Ecológica «existe pero aún la empresa carece de todos los permisos suficientes para poner fecha concreta a la reapertura de la mina». Muchos actores En Extremadura no hay ninguna explotación minera activa en estos momentos aunque la región dispone de valiosos y abundantes recursos minerales que, en estos momentos, sí las hacen atractivas. La de Monesterio es una de ellas. Hay decenas de permisos de investigación mineros en la comunidad autónoma. Pero la inmensa mayoría de ellos no deriva en la petición de permisos de explotación. De hecho, solo dos están en vigor para la extracción de minerales (la mayoría de los permisos son para áridos). Y no hay ninguna mina abierta. Hablamos de Aguablanca, en Monesterio, y La Parrilla, entre Santa Amalia y Almoharín. Esta última está cerrada desde 2022. Los promotores de la fábrica de celdas de litio de Badajoz y de cátodos en Cáceres, además de la mina de Cañaveral, son los gestores de Aguablanca tras comprar al grupo Sacyr los derechos mineros de la explotación radicada en Monesterio aunque también con implicación en municipios andaluces. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es una de las entidades públicas que más protagonismo está teniendo en el largo proceso de intento de reapertura de Aguablanca. O la Junta andaluza a través de la Dirección General de Espacios Protegidos. También ha intervenido el CSIC-Instituto Geológico y Minero de España. Las consultas y las alegaciones, en algunos casos (Ecologistas en Acción rechaza rotundamente que se vuelva a abrir la explotación) no solo han ralentizado la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental sino que han alargado la resolución burocrática de la reapertura. Río Narcea Recursos, en una reunión informativa en abril pasado en Monesterio, expuso que los últimos sondeos realizados en Aguablanca para conocer la vida útil de la explotación auguran que la extracción de mineral podría desarrollarse ininterrumpidamente durante diez años. Y confiaba en reabrir la mina este año. A TENER EN CUENTA Agosto de 2015: Lundin, la antigua concesionaria de la mina, pide la DIA para seguir con la actividad

Septiembre de 2015: Se activa un ERTE por no tener la DIA.

Enero de 2016: Se anuncia un ERE extintivo para una plantilla de 168 trabajadores.

Febrero de 2017: El Gobierno sigue exigiendo más papeles para la DIA. Se los envía Valoriza Minería, del grupo Sacyr, nueva concesionaria de los derechos mineros.

Agosto de 2017: DIA positiva para la continuación de la actividad pero con muchos condicionantes.

Agosto de 2019: Valoriza Minería sigue sin comunicar si reabre o no Aguablanca. Tiene dos años como límite. En agosto de 2021 finaliza la vigencia de la DIA.

Marzo de 2021: Río Narcea Recursos, nuevos dueños. Sociedad de Alejandro Ayala, Íñigo Resusta y Mario Celdrán. Vinculados a la fábrica de batería de litio de Badajoz, a la de cátodos de Cáceres y a la mina de Cañaveral. Logran prorrogar la DIA y afirman que reabrirán la mina en cuanto sea posible. Ampliar Camiones cargados de níquel en Aguablanca. HOY Un mineral estratégico, demandando y con buena cotización El níquel es un mineral estratégico como el litio. Fundamentales para la fabricación de baterías. Y, por resumir, para el planificado despegue industrial de Extremadura. Lo proyectado es que de Aguablanca se extraiga níquel, cobalto y oro, aunque hasta la fábrica de celdas de Badajoz se derivaría níquel. El níquel es un material imprescindible para la industria relacionada con la acumulación de energía y que está siendo muy demandado debido al avance del vehículo eléctrico. De hecho, su precio había crecido un 132% desde que se cerró la mina extremeña cuando se hizo oficial en marzo de 2021 la compra de Río Narcea Recursos de los derechos mineros de Aguablanca. Cuando esté a pleno rendimiento el yacimiento extremeño podrían trabajar unas 350 personas.

