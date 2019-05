El SES realizará una prueba de sangre que reducirá un 75% las amniocentesis Un ginecólogo del SES analiza una ecografía realizada en el primer trimestre de embarazo. :: hoy El nuevo test de cribado detecta posibles casos de síndrome de Down y no implica riesgo de pérdida fetal ni para la embarazada ÁNGELA MURILLO Lunes, 27 mayo 2019, 07:42

Los hospitales del SES empezarán a realizar en unos meses una prueba de sangre capaz de detectar anomalías genéticas causantes de grandes discapacidades. Llamado test de ADN libre circulante, o también test prenatal no invasivo, es un sistema de cribado capaz de detectar en el feto alteraciones en los cromosomas como por ejemplo el síndrome de Down. Se aplicará a las embarazadas que lo precisen a partir de la décima semana de gestación. No implica riesgos porque es un simple análisis de sangre materna y servirá para reducir el número de pruebas invasivas.

Con su incorporación a la cartera de servicios del SES, se amplía la cobertura a pacientes con índice de riesgo menor al que se aplica ahora, con el fin de poder detectar más casos de alteraciones cromosómicas asociadas a deficiencias en el desarrollo físico y mental del feto. El SES destaca que será una herramienta muy útil en embarazadas que tengan contraindicada la amniocentesis (punción en la pared del útero para obtener líquido amniótico), aunque aclara que se trata solo de una prueba de cribado y en caso de resultado positivo habrá que confirmar con una prueba invasiva. La sanidad extremeña trabaja en estos momentos en el pliego de prescripciones técnicas para licitar el contrato. El coste rondará los 160.000 euros.

El SES asegura que la prueba de sangre es muy fiable, con una tasa de detección mayor al 99 por ciento y con menos del 0,1 por ciento de falsos positivos. Además del síndrome de Down, podría identificar otras alteraciones cromosómicas, permitir determinar el sexo fetal, el factor RH de la sangre y algunas enfermedades monogénicas (patologías determinadas por un único gen). El test prenatal no invasivo se realizaría en el primer trimestre según unos intervalos de índice de riesgo determinados.

El test de sangre materna se realizará en la décima semana de gestación a algunas embarazadas

Al año se evitarán 106 punciones en la pared del útero realizadas para obtener líquido amniótico

Inicialmente, el cribado combinado del primer trimestre se seguirá aplicando a todas las mujeres gestantes del SES. Dicho cribado está consolidado de forma mayoritaria en todo el sistema sanitario público y privado español, se oferta a todas las mujeres gestantes y calcula el riesgo de alteración cromosómica teniendo en cuenta la edad de la madre, ciertas mediciones en el feto y marcadores bioquímicos en sangre materna.

En función de unos determinados índices de riesgo de alteración cromosómica que arroja, y otros parámetros establecidos en un protocolo de actuación, sirve de base para aplicar posteriormente el test de ADN libre circulante.

Profesionales del SES que han colaborado en el plan de implantación de la prueba de sangre aclaran que no servirá para todas las gestantes y algunas tendrán que someterse de entrada a una técnica invasiva. Dentro de las técnicas invasivas se encuentran la biopsia corial (estudio genético de vellosidades coriales de la placenta) y la amniocentesis. Ambas conllevan un porcentaje, aunque pequeño, de posible pérdida del feto.

La técnica que más se suele realizarse de las dos es la amniocentesis. Estas pruebas invasivas se aplican en el caso de pacientes que tras el cribado inicial arrojan un muy alto índice de riesgo de alteración cromosómica, superior a un riesgo predeterminado, o bien presenten una malformación detectada en ecografía, o una determinada translucencia nucal (medición realizada en la nuca del feto). En Extremadura, el número de pacientes que tendrían que someterse de entrada a una prueba invasiva serían unas 35 al año.

Ahora bien, en otras embarazadas en las que el índice de riesgo no es tan alto, en lugar de realizarse de entrada la amniocentesis, se les propondría el test en sangre, debido al porcentaje de falsos positivos que arroja el cribado combinado de primer trimestre de inicio. Y solo aquellas pacientes en las que el resultado de este test fuera positivo habría que practicar la amniocentesis. Esto reducirá en un 75 por ciento la realización de esta prueba. Serían unas 106 mujeres menos al año.