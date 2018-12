El SES realiza al año 1.700 pruebas de intolerancia a la lactosa Pruebas de hidrógeno espirado en el Hospital MaternoInfantil para determinar si existe intolerancia a la lactosa. :: / José Vicente Arnelas Los especialistas recomiendan no prescindir de los lácteos sin consultarlo antes con el médico ÁNGELA MURILLO Sábado, 15 diciembre 2018, 08:43

Dolor de tripa, gases o diarrea. Son síntomas que suelen delatar una intolerancia a la lactosa, el azúcar de la leche. Cada vez son más los extremeños que prescinden de los lácteos con un diagnóstico o sin él. Los especialistas recomiendan no dejarse llevar por la experiencia de conocidos o familiares, y consultar antes al médico.

El pediatra José Alejandro Romero Albillos dirige junto a la doctora Ana María Márquez Armenteros la consulta del hospital Materno Infantil de Badajoz especializada en aparato digestivo. Los dos atienden a diario entre 20 y 25 pacientes, de los cuales, al menos uno o dos acuden por síntomas relacionados con este tipo de intolerancia.

En lo que va de año se han realizado aquí 471 test de hidrógeno espirado, el más fiable para el diagnóstico de este trastorno, tanto en niños como en adultos. Los hospitales del SES utilizan otros métodos como la curva de lactosa en sangre. En lo que va de 2018 se han realizado 1.134 pruebas y están programadas otras 531: 1.665 en total en la comunidad autónoma.

Pero no todos los intolerantes tienen que acudir al hospital para someterse a pruebas específicas. «Muchos pacientes no son derivados desde Atención Primaria porque el diagnóstico de sospecha y el de confirmación se establecen en el centro de salud», explica el doctor Alejandro Romero Albillos. Este funcionamiento complica calcular el número de pacientes afectados en la región. El especialista en digestivo del SES no cree que haya más casos que antes, «sino que ahora se piensa más en este tipo de intolerancia para explicar cuadros de dolor, gases o diarrea que antes se achacaban a causas como dolor funcional, intestino irritable o simplemente se aceptaban y sobrellevaban porque no había otras explicaciones».

Lo más común es que, tras comentarlo con su médico, la persona con síntomas retire los lácteos de su dieta u opte por otros sin lactosa para comprobar los efectos en su organismo. A partir de ahí, si mejora, se recomienda que vaya reintroduciéndolos poco a poco para establecer el grado de intolerancia. «Un yogur puede provocar problemas a algunas personas pero no a otras. Algunos intolerantes tienen que tener cuidado incluso con una chocolatina o embutidos curados con leche».

Si el paciente no experimenta la mejora esperada, se solicitan estudios complementarios, principalmente dos: la prueba de absorción de lactosa y de hidrógeno espirado. La primera consiste en tomar una cantidad de lactosa acorde al peso y edad y observar si la glucosa en sangre sube. La segunda también se basa en tomar lactosa y comprobar si aparecen elevaciones de hidrógeno, muestra de que el azúcar de la leche no es bien digerido.

Existen dos tipos de intolerancia a la lactosa: primaria y secundaria. Romero Albillos describe la de tipo primario como «un proceso marcado genéticamente por el cual los individuos a partir de cierta edad vamos perdiendo capacidad de absorber la lactosa al reducirse la actividad de la enzima encargada de su digestión: la lactasa».

¿Qué sucede en el cuerpo? Gil Álvarez. La profesora de Química Orgánica de la UEx María Victoria Gil Álvarez explica de esta forma el proceso que sucede en el organismo de una persona intolerante a la lactosa. «El azúcar de la leche es un carbohidrato formado por la unión de dos monosacáridos, galactosa y glucosa. Para su correcta metabolización, el sistema digestivo debe romper el enlace que los une, descomponiéndolo en dos moléculas de azúcar simples. La 'tijera' que debe romper ese enlace es la lactasa, una enzima que a veces no es producida en la concentración necesaria. De modo que el disacárido no se fragmenta y pasa sin digerir al intestino grueso. Una vez alcanzado el colon, las bacterias de la flora intestinal fermentan la lactosa produciendo ácidos grasos de cadena corta y gases, fundamentalmente hidrógeno y dióxido de carbono y, tras una reutilización de estos sustratos por la flora metanogénica, metano. Con estos gases aparecen síntomas digestivos desagradables que van parejos a la intolerancia a la lactosa».

Este proceso natural es irreversible. La prevalencia de este trastorno entre la población es muy elevada en los países del mediterráneos. Según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, en España la intolerancia primaria a la lactosa afecta a un 50-60% de la población, de los cuales un 30% son niños. Este problema suele aparecer ya a partir de los cinco años.

La otra es la intolerancia a la lactosa secundaria o adquirida. En este caso el origen es una enfermedad que daña el intestino, perdiendo capacidad de digerir la lactosa. «Las causas pueden ser muy variadas, desde una simple gastroenteritis a una enfermedad celíaca o un Crohn». A diferencia de la anterior, es temporal y se puede recuperar de nuevo gran parte de la capacidad de digerir la lactosa, cuando el daño que la origina se repara.

Algunas personas creen por error que la dieta sin lactosa es una dieta exenta de leche, como sucede en el caso de los alérgicos a la proteína de la leche de vaca. Estos últimos «experimentan síntomas con mínimas cantidades de leche, por ello deben ser tan estrictos y cuidadosos, y evitar incluso alimentos con trazas de leche». Por el contrario, la mayoría de los intolerantes a la lactosa pueden tolerar pequeñas cantidades de esa sustancia sin experimentar síntomas. «Es preocupante que un individuo deje de ingerir leche, perdiendo sus ventajas como principal fuente de calcio y vitamina D, ya que es el alimento con mejor biodisponibilidad de estos dos nutrientes que hay en la naturaleza». La leche de vaca o de cabra sin lactosa sí serían buenos sustitutos porque «aportan la misma cantidad de esas sustancias, pero no sucede lo mismo con las leches de soja o almendra. Ahí sí habría que suplementar».

El doctor no quiere pasar por alto una cuestión social muy relacionada con la lactosa. Y es que los lácteos forman parte de muchos alimentos presentes en eventos y celebraciones: tartas de cumpleaños o quesos fundibles son algunos ejemplos. «Un niño, un joven o un adulto se puede ver retraído a participar en esas celebraciones por no poder tomar este tipo de alimentos, por eso, el uso de lactasa diseñada artificialmente y presente en varios medicamentos puede ser útil» en esas situaciones. Aunque el especialista recomienda no acostumbrarse a tomar estos fármacos que evitan las molestias causadas por tomar lactosa.