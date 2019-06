La Raya no es nacionalista

No conozco pueblo menos nacionalista que el extremeño. Quizás se deba a nuestra condición histórica de frontera y a las gentes de frontera, eso de los estados y las naciones les ha venido siempre un poco ancho. Los rayanos no entienden de límites ni a la hora de casarse ni a la hora de comprar ni a la hora de trabajar.

En La Codosera, en el pueblo doble de Marco-El Marco conocí a un señor llamado Joaquín nacido en el Marco luso, pero casado con española de El Marco, viudo y con doble nacionalidad. En la ermita de Chandavila, estuve charlando con los ermitaños, pareja hispano-lusa, y en La Rabaza, me contó su historia Manuela, nacida en Alegrete (Alentejo), pero viviendo en La Rabaza española (hay una Rabaça portuguesa nada más cruzar la frontera), unida con un zamorano y nacionalizada española.

Estas parejas y matrimonios internacionales y rayanos no son un buen fermento para los nacionalismos. Por más que los estados, desde el siglo XIX, se hayan empeñado en crear imaginarios colectivos de pertenencia, es imposible quebrar costumbres tan antiguas como ir a comprar a la tienda más cercana, aunque se encuentre en otro país.

La indefinición fronteriza duró en la Raya hasta finales del siglo XIX, cuando el romanticismo germinó en nacionalismos y los estados nuevos empezaron a mirar con desconfianza ese mundo interfronterizo de libertad sin normas. No se podía tolerar la existencia de territorios indefinidos entre Huelva y Beja o entre Ourense y Braga. Las comisiones de límites acaban así con las contiendas, donde todo era de todos y de nadie, y con la Andorra gallega del Couto Mixto: tres pueblos, hoy de la provincia de Ourense, donde el estado no existía, se podía hacer contrabando y no se pagaban impuestos. Aquello era lo más opuesto a una nación y se cerró el chiringuito, que pasó a España a cambio de tres pueblos cercanos a Verín, que pasaron a Portugal.

Estos cambios de cromos son una blasfemia nacionalista. Tanto como la decisión de los vecinos del pueblo de Hermisende, que habiendo sido portugueses toda la vida, decidieron seguir en España tras ganar Portugal la Guerra de Restauración y conseguir la independencia. Y qué decir del trasiego de las Casas de la Duda (Valencia de Alcántara), cuatro viviendas situadas encima de la Raya o a un lado, ¿pero a qué lado? La frontera se trazaba entre las casas y los vecinos tenían la alcoba en España y el comedor en Portugal. Cuando nacían, se apuntaban en la salita o en la alcoba, dependiendo de las circunstancias. En el Couto Mixto, la nacionalidad la escogían al casarse pintando un E o una P en la puerta de la casa de los novios. ¿Cómo puede ser nacionalista un pueblo cuyos vecinos nacen en el país que quieren según sus intereses o escogen la nacionalidad con brocha gorda?

Un sector de la zona fronteriza hispano-portuguesa se considera raya seca por no haber ríos ni accidentes reseñables que delimiten geográficamente la frontera. Como escribe el profesor César Rina en un libro de inminente aparición sobre la Raya: «La ausencia de obstáculos geográficos reseñables ha facilitado los lazos transfronterizos -creando así un espacio de contactos e hibridación conocido como raya- y ha dificultado el establecimiento y la aceptación de la línea imaginaria de la nacionalidad».

Otra característica del espacio menos nacionalista del Estado es su carácter periférico. No solo está alejado de los centros de decisión, sino que las carreteras, caminos y ferrocarriles son lamentables y trazados muchas veces con criterios más políticos que económicos. Hoy, solo cinco trenes cruzan la frontera entre España y Portugal. Lejanía y malas comunicaciones son otro obstáculo para ejercer la presión de imagen necesaria para impulsar una épica y una estética nacionalista.

La frontera marca, delimita, separa y profundiza en lo nacional. La Raya es otra cosa: un territorio de intercambio y de mestizaje, donde se relativiza lo esencial y se multiplican las miradas. Extremadura está marcada por ese carácter rayano y en él hay que buscar nuestra incomprensión ante los nacionalismos.