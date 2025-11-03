Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura

Ana B. Hernández Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Son tres las candidaturas regionalistas que concurrirán, por el momento, a las elecciones anticipadas del próximo 21 de diciembre y dos de ellas ya tienen candidato. Se trata de Juntos por Extremadura y la coalición formada por Una Extremadura Digna y Solidaridad y Trabajo. El resto de partidos de corte regional ultiman una candidatura conjunta para presentarse bajo la marca Levanta Extremadura.

Raúl González, presidente y fundador de Juntos por Extremadura (JUEX), será quien lidere esta vez la candidatura como cartel electoraa a la presidencia de la Junta. Ha sido elegido este fin de semana y en la lista estará acompañado por nombres que ya tienen un recorrido político en otras formaciones como Fernando Baselga y José María Casares, antiguos dirigentes de Ciudadanos (Cs) en la región. De hecho, el primero de ellos fue el candidato de Cs en las elecciones de mayo de 2023. «Su incorporación al comité ejecutivo refuerza la estructura del partido con experiencia parlamentaria y una visión centrada en la profesionalización de la política regional», indica la formación en nota de prensa.

Para el nuevo candidato de Juntos, «el fracaso de la actual Asamblea, más pendiente de lo que ocurre en Madrid que de los problemas de nuestra tierra, ha dejado claro que Extremadura necesita representantes cuya única prioridad sea la región», ha declarado González. El candidato ha mostrado su confianza en lograr esta vez entrar en el Parlamento autonómico después de quedarse cerca hace dos años y medio. «Con más de 15.500 votos en las últimas autonómicas, nos quedamos a las puertas de entrar en la Asamblea. Ahora, el objetivo es ser la llave que permita situar los intereses de los extremeños en el centro de la política regional», asegura.

No serán los únicos regionalistas que lo intenten. Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) acudirán en coalición a los comicios del 21-D y ya han elegido a sus cabezas de lista. Por la provincia de Badajoz, el número uno será Juan Viera, mientras que por la provincia de Cáceres encabezará la lista Óscar Pérez. El primero es el cartel electoral a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Juan Viera, candidato de la coalición de UED y SyT. HOY

«En los próximos días se darán a conocer el resto de integrantes de las candidaturas de la coalición por ambas provincias. Desde UED y SyT reafirmamos nuestro compromiso con una Extremadura justa, con voz propia y un futuro digno», adelanta la nueva formación.

Así, por el momento, son ya cinco los candidatos a la Junta que se conocen de la decena de formaciones que irán a las urnas el 21 de diciembre. Raúl González y Juan Viera se suman a la lista en la que se encuentran María Guardiola, que concurrirá por segunda vez como candidata del PP; Miguel Ángel Gallardo, quien liderará a los socialistas por primera vez; e Irene de Miguel, que repetirá por tercera vez como cabeza de cartel de Unidas por Extremadura.

Una nueva Levanta

Pero a las elecciones anticipadas se presentará una tercera lista regionalista. Extremeñistas, Cáceres Viva y las formaciones que en los últimos comicios integraron Levanta Extremadura (Extremeños, Extremadura Unida y Cacereños por Cáceres) ultiman una candidatura única para presentarse como una nueva Levanta.

Desde los partidos que trabajan en esta coalición se indica que el plazo para cerrarla, porque intentan que otros más se sumen a la iniciativa, se ha fijado en este miércoles. A partir del 5, quienes finalmente integren la nueva Levanta Extremadura conformarán sus listas y elegirán a su candidato a la Junta.

Cabe recordar que esta iniciativa ha surgido esta vez de la mano de Extremeñistas. Su presidente, Jorge Andrade, ha planteado una coalición para aglutinar el voto y lograr representación en la Asamblea de Extremadura. «Somos conscientes», indica «de las particularidades ideológicas y políticas que nos distinguen, pero consideramos también posible el entendimiento desde la generosidad y el sentido común: es necesario dejar de lado nuestras diferencias por un bien mayor. Es necesaria una candidatura única para la defensa de nuestra tierra y nuestra gente».

Su propuesta ha sido atendida por Cáceres Viva y Levanta, a favor de una coalición «en la que hacer crecer el movimiento extremeñista latente y unir el máximo de fuerzas políticas extremeñas», en palabras de Andrade.