Rajoy sigue caminando

La semana pasada estuve en Galicia. Eso significa comer y cenar en furanchos y engordar un par de kilos en cinco días. Los furanchos están de moda en las Rías Baixas. En la zona donde voy, alrededor de Vilagarcía de Arousa, cada año abren más. Cuando yo vivía allí, entre 1981 y 2001, había unas casas donde colocaban en la puerta una rama de laurel, loureiro en gallego, para avisar de que tenían vino sobrante y que lo servían con comidas caseras tradicionales.

Ahora, los loureiros están de moda y se llaman furanchos, fundamentalmente en la comarca de O Salnés, pero no han perdido su encanto: comida honrada a buen precio, rico albariño o vino tinto de Barrantes en jarras y tazas de loza blanca y encanto a raudales: están en medio del campo y siempre tienen una terraza con mesas bajo las parras, también los hay con hermosas vistas sobre la ría de Arousa.

Si van por Galicia este verano, no dejen de visitar alguno. Hay una web donde se recogen sus direcciones y sus especialidades (defuranchos.com), aunque si quieren una recomendación, basta con que busquen la aldea de Cobas en Meaño, conocida como la milla de oro de los furanchos. Allí, en medio de las plantaciones de albariño, están A de Marcos, A de Pastora, A do Rapaz, A Eira Malladía, A Roda, A Bouzabella, O Furancho de Juan, O Loureiro de Radio, O Muiño da Conda, etcétera.

Antes de comer unas zamburiñas, unas alpargatas (tostas de pan gallego con queso de tetilla, lomo y pimientos), pulpo (el oro del mar gallego, muy caro, aunque lo que han hecho es servir raciones pequeñas y seguir cobrando 15 euros), tortillas como ruedas de camión, que en Galicia no se hacen demasiado y llegan a la mesa con el huevo sin solidificar mucho, zorza (nuestra prueba), richada (ternera o cerdo troceados con patatas fritas), etcétera... Antes de comer, digo, pueden hacer la Ruta da Pedra e da Auga, que parte del concello de Barrantes, donde tuvieron un vecino presidente de la Diputación y desde entonces todo el pueblo tiene wifi gratis, y acaba en el monasterio de Armenteira.

Tengo unos amigos que hacen esa ruta todas las mañanas desde hace 15 años. Antes caminaban solos en compañía de su perra «gran danesa» Olga. Un buen día se encontraron con Mariano Rajoy y desde entonces la ruta es una verbena. Ya ex presidente, Rajoy sigue recorriendo la ruta, pero me cuenta Serxio González, un amigo periodista que lo entrevistaba todos los veranos, que la semana pasada les hizo por primera vez la cobra: lo estaban esperando él y las fotógrafas Martina Miser y Mónica Irago, cuyo retrato de Rajoy nadando en el río Umia se publicó en todos los periódicos de España, en un recodo del camino y al verlos, don Mariano y su comitiva dieron la vuelta y desaparecieron. Nunca antes había reaccionado así.

En Galicia, como en Extremadura, un trabajo en alza es el de cuidar a las personas mayores. El envejecimiento de la población, sobre todo en el interior de la región, es manifiesto. Aunque allí tiene esa gracia del realismo mágico que lo llena todo de encanto. Me presentaron, en fin, a una señora que en la fiesta del Corpiño, cerca de Lalín, donde se venden exorcismos largos y cortos, según lo que pagues, y se consiguen milagros, grandes o pequeños, según lo que dones... En el Corpiño, digo, esa señora regaló un manto de 500 euros a la patrona y le pidió a cambio que la viejecita a la que cuidaba no se muriera para seguir teniendo trabajo. El caso es que pasan los años y la anciana no se muere. Nunca un manto rindió tanto. El marido de esa señora tenía una verruga en el ojo y era, además, un descreído, pero ella lo llevó a San Benito, el santo de las verrugas, le hizo comer un plato de pulpo a la vera del santo y el hombre se despertó sin verruga.

Ya de vuelta en Cáceres, hago más o menos lo mismo que en Galicia: la ruta de la Virgen de la Montaña, alguna ración en algún bar... Pero ni me encuentro con Rajoy ni se me quitan las verrugas.