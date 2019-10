Rafa vuelve a casa

No hago crítica de exposiciones porque ni me siento capacitado para hacerlo ni me parece correcto desahogar las impresiones que me producen un cuadro o una escultura. A veces me han pedido que reseñe alguna exposición, he manifestado mi reticencia a escribir por escribir y han dejado de hablarme.

Tampoco me entusiasman los prólogos porque suponen un esfuerzo suplementario de concentración y lectura que no puedo hacer. Cuando he aceptado prologar por compromiso, he acabado metiendo la pata y haciendo el ridículo. Nunca olvidaré el prólogo que escribí para un libro de poesía. Sin tiempo para reflexionar, hice una artículo emocional en el que reflejaba las sensaciones que aquellos versos habían producido a un grupo de alumnos. Un estudioso de Alcalá de Henares, con tiempo para leer despacio, meditar y analizar, comentó el libro en una revista y más que hacer una crítica de los versos, hizo una crítica demoledora de mi prólogo. Nunca me habían dado tanta caña y lo peor es que tenía razón. Me vino bien aquello: desde entonces no he vuelto a hacer prólogos por compromiso.

La otra mañana, apareció por mi trabajo un desconocido. Dijo llamarse Rafael Bermejo. Me contó que iba a inaugurar una exposición de fotografía en el edificio Embarcadero de Cáceres y que se había acercado a pedirme que hiciera una reseña. Le respondí lo mismo que a otros artistas: no estoy preparado para escribir sobre fotografía. «Cuento historias, no hago crítica», resumí mi postura. Y entonces, Rafael Bermejo me contó su historia.

Rafa es el típico joven extremeño que estudia Arquitectura Técnica en Cáceres y, al acabar, se encuentra con que la crisis económica ha cortado de raíz cualquier posibilidad de empleo. Una situación que han sufrido muchos jóvenes que empezaron carreras relacionadas con la construcción en los años de bonanza y al acabar se encontraron con que en Extremadura no se levantaba ni un edificio. Pero Rafa no se amilanó y se fue a estudiar a Madrid Arquitectura. De allí, tras conseguir una beca, se trasladó a Milán para acabar de formarse.

Fuera de Extremadura, consiguió algunos trabajos. Participó en una decena de proyectos arquitectónicos diseñando, controlando, presupuestando, colaborando o dirigiendo. El más importante de todos ellos fueron las oficinas de la Comunidad de Madrid en la calle Madrazos, tras el famoso edificio del Banco de España.

«Con la beca en Milán, perdí el miedo a vivir, trabajar y aprender en otros países. Eso me ha pasado a mí y a muchos otros extremeños que nos hemos ido fuera y hemos residido en varios lugares lejos de España», confiesa Rafael.

Pero la vida dio un par de vueltas inesperadas y Rafa debió replantearse todo. Fallecieron sus padres y tuvo que regresar a Cáceres y quedarse aquí, donde apoya a su familia y está al cuidado de su hermano mayor, que necesita dedicación y ayuda. Vive en lo que él llama un caserón algo destartalado en las Viñas de la Mata, cerca de Cáceres, donde la antigua Nacional 630 se cruza con la carretera del Casar.

«Todo en mi casa es muy ecológico: energía solar, agua de lluvia y de pozos, gestión de residuos con creación de compost con la materia orgánica, quema de residuos para producir calor, etcétera», detalla. Además, se ha dado de alta como autónomo en un plan de auto empleo que ha sacado la Junta de Extremadura e intenta salir adelante en su tierra.

Esta es la historia de Rafael. Pero él venía a hablar de su exposición, titulada 'Ventanas a universos oníricos', que cuelga en el edificio Embarcadero de Aldea Moret, en Cáceres, hasta el 29 de octubre. Son fotografías realizadas entre 2012 y 2015 en Málaga, Alicante, México, Pekín, Grecia y Australia. Son imágenes muy sugerentes y hasta aquí puedo escribir. La historia de Rafael es la historia de un éxodo y un regreso a la tierra. Sus fotografías muestran el alma de esa historia. Interprétenlas ustedes.