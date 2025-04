Un radar móvil multa dos veces en la A-5 al mismo coche en 25 minutos

Hay conductores a los que las sanciones no les detienen. Es lo que le pasó ayer a un conductor que circulaba por la A-5 ... en las cercanías de Mérida. Fue multado dos veces en apenas 25 kilómetros por un radar móvil, esos que van instalados en un vehículo que circula camuflado. Según ha podido saber HOY, este dispositivo fotografió al mismo coche en menos de media hora circulando por encima de la velocidad máxima: 120 kilómetros por hora.

Cada una de las dos infracciones le supondrán al conductor 300 euros de sanción y la detracción de dos puntos del carné. Esa es la sanción cuando se marcha a una velocidad comprendida entre los 150 y los 170 kilómetros por hora.Las carreteras de la región vuelven a su ocupación prepandemia.

145.104 denuncias en Extremadura

La Guardia Civil formuló el año pasado en Extremadura 145.104 denuncias por infracciones de tráfico, según recoge el último balance anual de la DGT. Esta cifra es un 35% superior a la del ejercicio precedente, que concluyó con 107.108 sanciones, una cifra menor de la habitual debido a las restricciones a la movilidad ciudadana impuestas durante distintos periodos a lo largo de 2020 para intentar contener la expansión de la covid.

Las 145.104 multas del año pasado suponen volver a los niveles prepandemia, y equivalen a una media de 398 diarias.En seis de cada diez casos, el motivo fue el exceso de velocidad captado por un radar, que es de largo la causa principal, según la estadística de la Dirección General de Tráfico. En ella queda constancia también de las 17.957 sanciones formuladas por tener la ITV caducada, lo que constituye el segundo motivo de multa más común. Son casi cincuenta al día, y representan un 12% del total.

El resto de infracciones tienen mucho menos peso en el conjunto de esta estadística. La DGT detalla que en Extremadura se pusieron a lo largo del año pasado 4.769 multas por no usar el cinturón de seguridad, 3.454 por carecer del carné de conducir o tenerlo retirado, 3.350 por manejar el volante y el teléfono móvil a la vez, 1.740 por conducir habiendo consumido drogas, 1.240 por hacerlo habiendo ingerido más alcohol del permitido, 1.524 por circular en vehículos con los neumáticos en mal estado, 1.295 por parar o estacionar donde no se puede, y 1.208 por no respetar las señales de stop o ceda el paso.