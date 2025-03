Quintana trasladará al Gobierno las demandas de la plataforma No al Muro

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha comprometido a trasladar las demandas de la plataforma No al Muro al Gobierno ... Central.

Este es el único compromiso que los integrantes de este colectivo de Navalmoral, formado por personas que se oponen al paso del AVE en superficie por el casco urbano, consiguieron de Quintana en la reunión celebrada recientemente, quién accedió a recibirlos a pesar de no tener competencias en materia ferroviaria.

No obstante, tal y como informan desde la plataforma, el delegado atendió las explicaciones de sus reivindicaciones y sus argumentos, en un encuentro en el que estuvieron presentes dos portavoces y una arquitecta de No al Muro, acompañados de representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) y de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex).

Deterioro social

Apoyados en documentación del proyecto –explican– describieron «las afecciones y el deterioro social y económico del trazado en superficie», asegurando que creará una ciudad dividida para los próximos cien años. Así se impedirá la accesibilidad universal «y generando puntos negros desde la perspectiva de género, con distancias largas sin posibilidad de uso ciclista, aumentando la discriminación social y económica para vivir juntos».

Por el contrario, prosiguen, el soterramiento daría paso a un modelo de «ciudad integrada, y no despilfarraría cien millones de euros en destruir el casco urbano», que es el presupuesto del proyecto que ahora se encuentra en ejecución, con el que se está creando «un caos circulatorio imposible de resolver, a lo que se suma la entrada y salida de autobuses». En ese sentido cifran en 17.000 los vehículos que a diario transitan por la población.

De ahí la urgencia de mantener una reunión con el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, para «ser escuchados debidamente». Aquí, Quintana se ha comprometido «a transmitir las demandas con toda la información que podamos enviarle al respecto», aseguran los portavoces de la plataforma.

Aquí lamentan que Navalmoral esté siendo «invisibilizada por su situación limítrofe y alejada tanto de Badajoz como de la capital regional», lo que a su juicio crea malestar entre los vecinos, solicitando que «los responsables políticos y administrativos de la región pudieran visitar in situ la obra, lo cual mostraría más a las claras su compromiso con la población de Navalmoral y comarcas vecinas».

Sin interrupciones

Por otro lado, insisten en que con el soterramiento no cambiaría la línea aprobada según el Estudio de Impacto Ambiental «y por tanto se paralice todo, sino de modificar sin alterar la línea, en un tramo de 1,5 kilómetros de la parte urbana».

«Los plazos para conseguirlo, cinco años según el Ministro Óscar Puente, no interrumpirían la línea que no empieza en Navalmoral», explican, pues el trazado de altas prestaciones de tráfico mixto entre Madrid y Badajoz no estaría disponible hasta el 2032.

Para concluir, recuerdan que como plataforma cívica «nunca hemos rehuido el trabajar conjuntamente con todas las instituciones y administraciones sin importar el color político».

En esta línea, llevan seis años «buscando alianzas con todos los profesionales, expertos y asociaciones que pudieran estudiar e informar con detalle», por lo que no entienden el «empecinamiento inexplicable en encontrar pegas al soterramiento donde ningún estudio e informe las encuentra».