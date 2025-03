Quintana: «Una minoría no puede arrebatar en los tribunales lo que una mayoría más absoluta clamó en las urnas»

«Máximo respeto que no supone en ningún caso ningún signo de victoria», han sido las primeras palabras del alcalde José Luis Quintana tras conocerse ... la sentencia contraria a la asociación Siempre Don Benito sobre el proceso de fusión. Una valoración que catalogaba como «positiva» esta tarde en rueda de prensa. «Reivindico el sentido de la responsabilidad de todos para conseguir mayores cotas de desarrollo y convivencia en esta ciudad», proseguía el primer edil que estuvo acompañado por buena parte de sus concejales en esta comparecencia.

Sobre la posibilidad de recurrir que ofrece la resolución judicial, Quintana dice desconocer lo que decidirán los componentes del colectivo convertido ya en partido político, «pero la sentencia es contundente y además carga con costas algo que no es muy habitual en este tipo de recursos». Además, insiste en que el recurso no denunciaba ninguna irregularidad en el proceso.

«Hoy ha ganado la democracia. Una minoría no puede arrebatar en los tribunales lo que una mayoría más absoluta clamó en las urnas», aseveraba Quintana, «esto se llama democracia y es lo que ha ratificado hoy la justicia». Por otra parte, añadía que se trata de un reconocimiento al trabajo de los funcionarios y empleados públicos que trabajaron el día de la consulta. «La justicia avala que el proceso de fusión fue transparente, legal, y democrático, permitió que el pueblo hablase con libertad eligiendo un futuro de progreso y crecimiento; ahora hay que seguir trabajando por el proceso de fusión», proseguía.

«Como alcalde lamento que los vecinos de Don Benito y sus entidades locales menores hayan tenido que pasar por todo esto, tal vez alguno debería pedir perdón a un pueblo que ha sido ejemplo», decía Quintana que subraya que el proceso de fusión «sigue imparable».

En su intervención, Quintana reconocía que tras conocerse la sentencia había dialogado con la concejal de Ciudadanos, pero no con representantes del PP, el otro partido de la oposición. Sobre la decisión de Siempre Don Benito de presentarse a las próximas elecciones, eludía valorar su participación en los comicios, «yo defiendo una postura de progreso y alcanzar reivindicaciones que no tenemos por estar separados y no renunciar a cosas por estar separados. Ese es mi programa». Y finalizaba ofreciéndose al diálogo: «Ahora más que nunca tiendo mi mano como alcalde de Don Benito a quienes han mostrado su recelo para generar un espacio de diálogo; no podemos dejar a nadie atrás porque cada uno de nosotros somos parte fundamental de este proceso de cam