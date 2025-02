Quintana y Lemus aseguran que las primarias unirán al partido e invitan a mirar al futuro

Redacción BADAJOZ. Sábado, 27 de enero 2024, 08:12 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Extremadura y miembro del Partido Socialista en la región, José Luis Quintana, aseguró ayer que le hubiera gustado que hubiese «un solo candidato para suceder a Fernández Vara al frente del PSOE extremeño, pero que no obstante este partido es muy fuerte e inmediatamente después será único e irán a sumar todos».

«Ya lo he dicho anteriormente, me hubiera gustado que hubiera un solo candidato, pero no obstante este partido es muy fuerte. Este partido tiene unas raíces muy asentadas y, por lo tanto, también es una riqueza que haya más de un candidato», aseveró Quintana.

Por su parte, el secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, señaló que si finalmente hay primarias para la sucesión de Guillermo Fernández Vara al frente del partido en la región hay que «vivirlas con naturalidad y mirando al futuro».

Sobre la postulación de Lara Garlito a la secretaría general del PSOE extremeño, que se suma a la anunciada por Miguel Ángel Gallardo, Lemus dijo que el proceso de primarias «hay que vivirlo con total naturalidad».