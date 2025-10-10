HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Visita a las obras de la A-58. Jorge Rey

Quintana defiende que las obras de la autovía A-58 avanzan dentro de los plazos

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, defendió ayer que se está avanzando y «dentro de los plazos oportunos» en las obras ... de la prolongación de la A-58 que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz, cuyo primer tramo entre la capital cacereña y Río Ayuela «ya está en marcha» y ya está en supervisión para su aprobación el siguiente entre la capital pacense y Bótoa.

