Quintana defiende que las obras de la autovía A-58 avanzan dentro de los plazos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, defendió ayer que se está avanzando y «dentro de los plazos oportunos» en las obras ... de la prolongación de la A-58 que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz, cuyo primer tramo entre la capital cacereña y Río Ayuela «ya está en marcha» y ya está en supervisión para su aprobación el siguiente entre la capital pacense y Bótoa.

Ante la petición de la Junta para acelere esta infraestuctura, al hilo de la visita que el miércoles realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el delegado del Gobierno consideró que si dicen que no se está avanzando «será porque no han visto la obra», cuya inversión estimada asciende a 100 millones de euros y en la que «se está avanzando y dentro de los plazos oportunos».

En ese sentido, reafirmó que este Gobierno es el que más ha invertido en carreteras de todos los ejecutivos, igual que en tren, «son más de 450 millones los que están licitados y 317 millones los que han sido ya ejecutados».

La Junta

Por otro lado, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, criticó la «falta de respeto institucional» del Gobierno de España con la Junta y reclamó agilidad y compromisos con las infraestructuras pendientes en la región.

Martín mostró el «profundo malestar» del Ejecutivo extremeño ante la visita de Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente a las obras del primer tramo de la A-58 «sin ni siquiera tener el detalle de avisar» a la Junta.

A esta visita sin comunicar a una «infraestructura clave y prioritaria» para la región, el consejero extremeño unió la de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica el pasado mes de agosto y la de la ministra de Vivienda el pasado mes de septiembre «en la misma sintonía, sin avisar a este gobierno».

En este sentido, señaló en declaraciones a los medios que la Junta no comparte «este ninguneo» del Gobierno a la administración autonómica. «Creemos en el respeto institucional, en la honestidad y en la lealtad entre administraciones», aseguró.