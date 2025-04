Quintana confía en que la región «no deje de ser solidaria» con los menores migrantes

Redacción BADAJOZ. Jueves, 10 de abril 2025, 07:20 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confía en que la región «no deje de ser solidaria», como ha sido «siempre», en relación a la distribución de menores migrantes por los distintos territorios del país.

Así lo declaró ante el debate previsto mañana en el Congreso sobre el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, después de que la presidenta extremeña, María Guardiola, haya señalado que en la actualidad Extremadura no podría acoger más menores migrantes no acompañados si el Gobierno de España no aporta más fondos para poder contratar más recursos que permitan atender a esos niños «como merecen», y que la región está acogiendo ahora mismo un 111% con respecto a su capacidad.

El delegado del Gobierno en Extremadura replicó que la región está recibiendo, por transferencias del Estado, «más que nunca», «porque este Gobierno ha incrementado los fondos que se destinan a las comunidades autónomas».

Reunión con empresarios

Asimismo, Quintana y la representante de Accem en la región, Mar García, anunciaron que el día 22 se reunirán, junto con la asociación Provivienda, con empresarios de la región, sobre todo agrícolas y de la construcción, para informarles sobre los programas de formación e inserción que la ONG está llevando a cabo y que va a permitir la contratación de inmigrantes.

Quintana explicó que Accem es una ONG que lleva trabajando «muchísimo tiempo» en Extremadura y que, entre otras «muchas» cosas, lleva la gestión del centro de migrantes de Mérida.

Quintana detalló que los empresarios deberán comprometerse a facilitar a los inmigrantes del programa que contraten una vivienda «digna», así como el desplazamiento desde la misma al lugar de trabajo y «lógicamente los contratos tienen que ser absolutamente legalizados».