Quinientas inquietudes

Como a todo el mundo, hay noticias que me inquietan. Por ejemplo: leo en un periódico que el brócoli nos previene del cáncer. Eso sí, con la condición de que comamos casi tres kilos todos los días. Es como una especie de comodín, de recurso guardado en la despensa del optimismo personal. Si sospechamos que algún tumor nos acecha, no hay más que comprar unos cuantos sacos de brócoli y una buena balanza para medir los 2.7 kilos de la ración diaria necesaria. La tomamos y quedamos prevenidos. Y flatulentos. Y hartos de verduras. Pero prevenidos, a tope.

Otro ejemplo: en un programa de TVE me entero de que tenemos millones de bacterias en el estómago y en los intestinos, tantas como estrellas hay en la galaxia. Gracias a ellas procesamos los alimentos, elaboramos nuestra gasolina particular, funcionamos. Pero no las vemos. Es casi un acto de fe por el que aceptamos que somos huéspedes de unas miríadas de estrellitas benefactoras, de bichitos microscópicos y benéficos de los que recibimos en pago no sé bien qué enzimas, pero nunca, nunca, los vamos a tocar, contemplar ni saludar. Simbiosis anónima. Inquietante.

Y para inquietud definitiva, las quinientas medidas que Vara prometió. Yo creo que en su momento respondían simplemente al sesgo de la campaña electoral y a la necesidad de buscar un eslogan llamativo. Como Vara no necesita pactos para gobernar, ahora puede acometerlas como desee. Una opción es encararlas una detrás de otra, por separado: serían 125 por año, 12 y pico por mes, 1 cada dos días y medio… y una legislatura trepidante, tanto para las consejerías como para los periodistas. Pero si se enfrentan todas juntas -la opción más lógica-, como mínimo va a necesitar unas decenas de cargos de confianza para llevarlas adelante. De todos modos, no me negarán que son muchas medidas, incluso para cuatro años.

¿No sería algo mejor determinar de una vez por todas por qué modelo económico se opta (neoliberal, socialdemócrata, alternativo, mixto…) y desde ahí plantearse especialmente los tres grandes problemas que hay que resolver en nuestra región: el desempleo, el demográfico y las infraestructuras? Así se podrían diseñar auténticos planes a largo plazo, huyendo de la inmediatez y de los parches tipo «pan pa hoy y jambre pa mañana». Pero en cualquier caso, asumiendo las decisiones. La mina de litio en Cáceres daría muchos puestos de trabajo, aunque contaminando el suelo y el paisaje. Pero las propuestas ecologistas suponen un descenso del nivel de vida consumista al que estamos acostumbrados. Hay que ser consecuentes. Mejor que yo lo expuso John Gray en un reciente artículo en El País: «Los actuales movimientos ecologistas son expresión de un pensamiento mágico, intentos de ignorar la realidad o evadirse de ella, más que de entenderla y adaptarse». Lo que no impide que tengan razón en muchas de sus denuncias, añado yo.

Inquieto ando. No obstante y por lo que me interesa, mis deseos de buena suerte para don Guillermo, pues sería la buena suerte de todos.