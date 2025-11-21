Quince profesores extremeños denunciaron el año pasado hostigamiento por parte de las familias

Cada vez son más los profesores quemados y en algunos casos la situación es tan crítica que el docente se ha visto obligado a interponer ... una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. El curso pasado dieron este paso quince profesores extremeños, según datos del sindicato ANPE. Lo hicieron hostigados por «el acoso, las presiones o las falsas acusaciones» por parte de las familias de sus alumnos. Situaciones extremas que en algunos casos se vieron agravadas por difamaciones en internet, asegura Ana Bravo, la coordinadora regional del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Este servicio de acompañamiento constata que la complejidad de los casos va en aumento y, además de asistencia psicológica, requieren asesoramiento jurídico.

El Defensor del Profesor en Extremadura advierte del creciente deterioro emocional del profesorado. Culpa del desgaste mental al aumento de las faltas de respeto dentro del aula, a las falsas acusaciones por parte de las familias, a la sobrecarga burocrática y la escasez de recursos -humanos y materiales-. Son las conclusiones que se extraen del análisis realizado por el sindicato. Su servicio de apoyo al profesorado atendió el curso pasado a medio centenar de docentes en la región con este tipo de problemática. En una quincena de casos, la necesidad de frenar la situación les llevó a exponer su situación ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «El estado emocional era tan crítico que les hemos aconsejado denunciar. Había que poner una solución inmediata porque la difamación era pública y notoria».

Después de los problemas con las familias, los conflictos con los alumnos estaban detrás de la mayoría de los casos atendidos por el Defensor del Profesor, un servicio que pone el foco en el aumento de las falsas acusaciones, las denuncias en el centro o la Inspección educativa y las faltas de respeto.

Además, se culpa de la ansiedad o el síndrome de 'burnout' al creciente papeleo que recae sobre el docente, «la escasez de recursos personales en los centros y el escaso apoyo administrativo». Los datos de la memoria de ANPE muestran que el 60% de los docentes atendidos el curso pasado sufrieron ansiedad; el 26% ha estado de baja médica y el 4% tuvo depresión.

Por etapas educativas, la enseñanza Primaria concentra el mayor porcentaje de docentes con ansiedad, con el 62 por ciento de los casos atendidos, en Secundaria el 24%.Los profesionales con más de 15 años de experiencia presentan las tasas más altas de depresión o bajas laborales, lo que apunta a una relación directa entre la antigüedad y el síndrome de 'burnout'.

El 62% de los docentes extremeños con ansiedad da clase en educación Primaria

Los profesionales con más de 15 años de experiencia sufren más la depresión y las bajas laborales

Ana Bravo pone en contexto las cifras que aportan y recalca que las situaciones de conflictividad que se comunican al Defensor del Profesorado son solo una pequeña parte de las situaciones que se sufren en colegios e institutos. «Recurren a nosotros generalmente el profesorado que no ha encontrado solución o respaldo a nivel de centro o por parte de la administración educativa«.

Muchas de las situaciones de conflictividad «se resuelven en el propio centro gracias a las normas de convivencia que se han ido estableciendo», puntualiza.

Dentro del medio centenar de casos atendido en el curso 2024-25, el 92% de quienes pidieron ayuda a este servicio han recibido asesoramiento; el 42%, apoyo personal y emocional; el 42%, asesoría jurídica y el 10%, información sobre legislación.

Desmotivación y estrés

ANPE denuncia que la sobrecarga burocrática continúa siendo el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado. «La implantación de la LOMLOE, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación económica y la falta de personal administrativo han convertido el papeleo, ya sea físico o digital, en un obstáculo permanente para la labor docente».

El informe del Defensor del Profesor del curso 2024-2025 vuelve a poner en evidencia la «infradotación de plantillas, con profesores que llegan a atender a más de 250 alumnos, y la escasez de recursos de apoyo en los centros».

Sienten los docentes que «la sociedad cada vez les exige más, mientras las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y tiempo necesario para afrontar las nuevas exigencias».

Creen que los centros se están convirtiendo en espacios asistenciales donde los profesores «asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional». Por este motivo, ANPE considera imprescindible que las administraciones aborden de forma urgente el refuerzo de las plantillas, la dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros, simplificación de la labor burocrática, la habilitación de entornos digitales accesibles, la reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar para el desarrollo de sus funciones, un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la convivencia o la reducción de ratios en todas las etapas educativas.

Enfermedades profesionales

De igual manera, el sindicato insiste en la necesidad de reconocer como enfermedades profesionales los problemas relacionados con la salud mental.