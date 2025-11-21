HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de un aula en un colegio. HOY
Educación en Extremadura

Quince profesores extremeños denunciaron el año pasado hostigamiento por parte de las familias

Los datos los ofrece el sindicato ANPE, que alerta de la sobrecarga burocrática, la necesidad de más recursos y la faltas de respeto como principales causantes del desgaste mental de los docentes

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:16

Cada vez son más los profesores quemados y en algunos casos la situación es tan crítica que el docente se ha visto obligado a interponer ... una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. El curso pasado dieron este paso quince profesores extremeños, según datos del sindicato ANPE. Lo hicieron hostigados por «el acoso, las presiones o las falsas acusaciones» por parte de las familias de sus alumnos. Situaciones extremas que en algunos casos se vieron agravadas por difamaciones en internet, asegura Ana Bravo, la coordinadora regional del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. Este servicio de acompañamiento constata que la complejidad de los casos va en aumento y, además de asistencia psicológica, requieren asesoramiento jurídico.

