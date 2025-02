«Quiero transmitir vida»

Henar Pérez-Zaballos Guillén (Zafra, 1970) es arquitecta. A los 24 años, empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. En 2005, sacó la oposición ... de arquitecta funcionaria con el número uno. Ocupó diversas jefaturas técnicas en el ayuntamiento madrileño y trabajó como profesional liberal y como docente en el CEU, facultad de Arquitectura, pero en 2020 pidió una excedencia, que convirtió en definitiva en 2023, para venirse a Zafra, donde vive su madre, Visitación, varios de sus hermanos y donde vivía su padre, Manuel Pérez, que tenía farmacia en la calle Cervantes, estaba volcado en la representación empresarial y llegó a ser candidato por el PDP a la presidencia de la Junta de Extremadura. Su inesperada muerte en 2015 tuvo mucho que ver en la decisión de Henar, que regresó a su ciudad natal para dedicarse a su familia y a la pintura. Entre el 2 y el 30 de mayo, expone sus cuadros en Mérida, en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación CB, y en junio, expondrá en Badajoz, también con la Fundación CB.

–Su caso es raro: arquitecta funcionaria con plaza fija nivel 29 que renuncia para ser autónoma en el régimen de artistas.

–En Madrid no era feliz, el trabajo no me llenaba, me faltaba la parte creativa. A raíz de la muerte repentina de mi padre, me di cuenta de que estaba muy alejada de mi familia. Me dije: ¿Qué hago yo aquí en Madrid? Y decidí cambiar de vida. Me he instalado en el campo, en el cortijo familiar de la finca Cabrahíga, a dos kilómetros de Zafra. Me he preparado un estudio acristalado y he pasado de arquitecta a limpiadora, albañila, jardinera, pintora de brocha gorda… Nunca imaginé que iba a ser tan feliz podando.

–Del horario de funcionaria al horario de artista.

–Pinto de lunes a viernes cinco o seis horas por la mañana, con disciplina. Por la tarde, preparo lo que voy a pintar al día siguiente porque la luz que tengo en el taller a esa hora no me gusta. Desde la infancia, me ha gustado pintar, pero lo dejé al empezar la carrera, lo retomé tras sacar la oposición y desde que volví a Zafra en 2020 ya pinto en serio.

–¿El instinto?

–Tenía instinto para los colores sin haberme explicado nadie nada. La mezcla de colores es mi fuerte. Siendo niña, mis padres me regalaron un caballete y recuerdo un bodegón que tengo guardado y que no me explico cómo me salió tan bien. Mi principal fuente de inspiración es la naturaleza. Soy montañera y la naturaleza me comunica energía. Cuando pinto, siento esa energía y la transmito al cuadro.

–¿La técnica?

–Pinto en acrílico, pero en algunos cuadros mezclo otros materiales para crear diversas texturas: lienzo, tabla, arena, polvo de mármol… Utilizo pinceles, espátulas, esponjas, peines, las manos… Todo lo que pillo. Me impresionó una exposición de vistas aéreas de la tierra del fotógrafo Jean Arthur Bertrand. Las vistas aéreas me transmiten libertad, es la vista natural en un arquitecto, desde un avión ves los sembrados, los reflejos del sol, las sombras.

–¿Y pintar en Zafra?

–No pinto realismo, no me llena. Desde que estoy aquí, pinto interpretaciones del paisaje de Extremadura, el otoño y la primavera, los campos de amapolas. También paisajes de sitios donde he estado: Islandia, Cerdeña, Vietnam, Fuerteventura, África… Me obsesiona la bajamar, los bancales de arrozales. Mis paisajes interpretados quieren transmitir serenidad.

–¿Ves un cuadro y dices: Es de Henar Pérez?

–Mis cuadros reinterpretando el paisaje tienen un estilo, una línea, una continuidad… Mi criterio como arquitecta no es muy distinto de mi criterio como pintora: el minimalismo, transmitir la libertad y la vida.