EL VERANO DE ÁNGEL SASTRE «Quiero dar el salto de corresponsal a director y productor de un documental o una serie» Trabajo. Ángel Sastre en Argentina, donde reside. ÁNGEL SASTRE | PERIODISTA El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura concedió la semana pasada la Medalla de Extremadura a este reconocido reportero que estuvo diez meses secuestrado en Siria MARISA GARCÍA Badajoz Martes, 7 agosto 2018, 08:20

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Como casi todos los veranos, los paso en distintas trincheras. Abandono América Latina, que ya de por si tiene conflictos que cubro continuamente y aprovecho para cruzar el charco. Este verano iré a Níger, en África, y a otros países colindantes, en el lago del Chad.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-Si esto se pueden llamar vacaciones, sí. Esto está muy planificado porque para entrar en Níger hay que tener muy en cuenta la visa y la seguridad. Son zonas muy peligrosas por los secuestros de Boko Haram. Generalmente mis vacaciones de verano y Navidad, como las suelo pasar en estos sitios.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-No, aunque cuando voy procuro probar todo. En Argentina estoy comiendo mucha comida árabe, armenia e israelí de mis andanzas por Oriente. Cuando viajo me quedo con distintos platos que luego procuro encontrar en donde vivo, en Argentina. No es algo para mí relevante.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Emocionarme con las historias que estoy retratando en ese momento. Cuando llego a España con ese trabajo cumplido es cuando empiezan mis segundas vacaciones, me dedico a la 'dolce vita', a tomar cañas y a ver a los colegas, estar con mi familia, mi chica y en general a comer y a beber, que en España de eso sabemos bastante.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones? ¿o prefiere viajar solo?

-Suelo ir con uno o dos periodistas a este tipo viajes. Las vacaciones a veces sí las paso solo porque entre que vas y vienes de estos países a veces te quedas días parado. Después de las coberturas que hago, como ahora a venezuela, me voy unos días solo a la playa. La soledad está bien, pero después de dos o tres día solo me empiezo a deprimir un poco. Como viajo mucho por trabajo, ya tengo bastante soledad. Las vacaciones, si puedo, me gusta pasarlas bien acompañado.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-Culturales.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-No, y es algo que extraño un poco porque viví durante un tiempo largo en Guadalajara, donde hay un montón de pueblos y corría los toros, tenía las peñas... Es algo que cuando uno lleva 12 o 13 años fuera de España se extraña. Sí me gustaría, pero tengo tan poco tiempo que o coincide o es difícil que acabe yendo a las fiestas.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-No. En Argentina ahora es invierno, pero en verano tenía un club e iba a la piscina con los amigos, ahora hago muchos asados y paellas en la terraza. Al teatro, cine y conciertos siempre voy de la misma manera.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tipo de programas le gustan?

-Veo menos televisión porque estoy menos en casa. Como no vivo en España, en mis vacaciones o estoy en un país trabajando o en mi casa, con mi familia y mis amigos, saliendo a la calle, tomando algo, paseando... Me gusta estar todo el día paseando por las ciudades de España, que son preciosas. Desde Badajoz, hasta Málaga, que es donde viven mis padres. Disfruto mucho porque esas calles, esa cultura... no existen en América Latina ni en los países árabes. Disfruto paseando por el casco antiguo de las ciudades, tomando una caña y un pincho. Como trabajo para televisiones españolas, sí la veo un poco para ver qué tele se hace ahora, oberbooking informativo por curiosidad, pero muy poquito.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, las redes sociales...?

-Realmente llevo trece años casi sin vacaciones y siempre tengo que estar con la computadora. Ese es un gran problema que tengo y que debería de mejorar. No soy capaz de desconectar en ningún momento.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-No duermo la siesta apenas, me cuesta.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Suelo trasnochar, sin duda.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Si hablamos de guerras, cualquiera de las de Siria, donde pasé las penúltimas diez meses secuestrado. Para mí fue muy estresante, y por eso no las recuerdo con mucho cariño. Otras las he pasado en Irak, a cincuenta y pico grados, empotrado con los kurdos. Como vacaciones recuerdo con especial dulzura que en Ibiza una vez lo pasé muy bien, y otras que fui a Granada con unos amigos.

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Tengo ganas de conocer más mi región, solo fui de pequeño y no recuerdo el Valle del Jerte.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Quizás cuando de chico pasábamos días en Don Benito con mis abuelos, jugando con mis primos en la calle, cazando lagartijas, jugando a la picota, a la peonza, al béisbol...

-¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-Viajo lleno de equipos, de cámaras, trípodes, chaleco antibalas, casco de guerra... lo que menos llevo al final es ropa, porque estoy ya tan saturado del resto de cosas que suelo llevar en la maleta tres o cuatro pantalones, tres o cuatro camisas, ropa de equipaje... por eso no voy yo luego muy elegante cuando llego a España.

-¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Me he propuesto cubrir conflictos y guerras durante dos o tres veces al año. Ahora acabo de volver de Venezuela, las Navidades las pasé con una guerrilla en Colombia. Mi prioridad se ha vuelto esa, sentirme útil como periodista y cada vez que puedo intento abarcar guerras y conflictos olvidados, que es una lástima. En este caso en El Chad, donde hay una hambruna y se estima que entre 300.000 y 400.000 personas mueran este año, con todo el terrorismo allí rampando y la gente escapando. Toda la gente que luego vemos que se ahoga en el Mediterráneo son los que vienen de Mali, Libia, Níger..., que vienen huyendo y acaban en Libia ultrajados y subiendo a las pateras, donde yo también he podido cubrir los rescates con Open Arms. Esta gente es mi prioridad ahora.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

-Entrar en estos sitios y volver para contarlo. Hay muchas coberturas de las que me siento muy satisfecho, las últimas de las protestas de Venezuela fueron muy intensas, pero el verano pasado estuve en Irak, en la toma de Mosul, y volví muy satisfecho por un buen trabajo hecho.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Lo que tengo ahora: cierto reconocimiento y poder trabajar en diarios, radios y televisiones nacionales, que te identifiquen como un reportero especializado en zonas de conflicto.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-La bondad. Hay gente con luz porque uno ha visto tanta oscuridad que siente cuando una persona es buena.

EN CORTO -Su tiempo de ocio lo dedica a: Hacer deporte. -Cuando se levanta da las gracias por: Por vivir, por estar libre. -Un ejemplo a seguir: La tenacidad, la garra. Admiro a Enrique Meneses, un periodista que ya ha fallecido, y a la gente que no es conformista. -Lo que menos le gusta de la gente: La hipocresía. -Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Realizar un documental, una película y contar con los medios necesarios para ello. Dar el salto de corresponsal a director y productor. -El libro que más huella le ha dejado: 'Hasta aquí hemos llegado', de Meneses. -Su película favorita: 'El padrino' y 'Apocalypse Now', de Coppola. -La canción de su vida: Cualquiera de Zeppelin. -El lugar que más le ha impactado: La última vez que estuve en Alepo, era un infierno en el que apenas había casas levantadas, caían bombas y la gente ya se había acostumbrado a ello. -Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Tengo antojo de ir a algún sitio en el Mediterráneo. -El deporte que practica: Judo y crossfit. -Su comida favorita: La ensaladilla rusa. -Si pudiera, compraría un cuadro de: Una foto de JM López, con el que he trabajado. -El olor que más le gusta: Limón. -Su lema: Hay que vivir de tal manera que cuando llegues al final, quieras volver.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-El secuestro en Siria.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-Una mezcla. Hay mucha competitividad en el periodismo, hay gente que no tiene códigos y tira el trabajo, los medios se aprovechan y buscan gente que les salga barata. Pero también hay compañerismo.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-La última vez que estuve en Siria. No tomamos las precauciones necesarias.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Estoy haciendo un cómic con Planeta sobre mis reportajes, mi vida se está convirtiendo en un cómic.