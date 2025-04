«Quiero ser médico en Extremadura al estar mi familia, aunque las condiciones podrían mejorar»

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 29 de enero 2022 | Actualizado 31/01/2022 18:38h. Comenta Compartir

Con muchos nervios afronta Pilar Bueno el examen para optar a una plaza MIR (Médico Interno Residente) este sábado. Más de 12.000 graduados en Medicina de toda España quieren hacerse con una de las 8.188 vacantes que el Ministerio de Sanidad oferta en esta convocatoria.

En Extremadura hay 223. Son un 4% más que el pasado año (214), pero insuficientes para paliar la carencia de médicos en esta comunidad, que no suele ser la primera opción de los aspirantes.

«Todavía no sé qué especialidad voy a elegir. Me llaman la atención Oftalmología, Traumatología, Medicina de Familia, Medicina Interna y Neumología. Mi intención es quedarme en Badajoz. Quiero hacer el MIR y ser médico en Extremadura al estar mi familia aquí, aunque las condiciones laborales podrían mejorar», cuenta Pilar apenas 48 horas antes de enfrentarse a la prueba de fuego.

Tiene 24 años, es de Alburquerque y empezó a prepararse el MIR de forma intensiva el pasado mes de junio. Desde entonces, 12 horas diarias de estudio. Descansa los sábados por la tarde y los domingos. «El trabajo duro ya lo he hecho y ahora a dar lo mejor de mí misma», comenta.

Su jornada de estudio es similar a la de todos los que se presentan a este examen en Extremadura, que se celebrará en la Facultad de Económicas (Badajoz) y en la Politécnica (Cáceres).

En total, 244 extremeños aspiran al MIR. A ellos se suman los que optan a las plazas de Psicología (131 candidatos), Química (6), Física (6), Farmacia (273), Enfermería (37) y Biología (21).

El examen Dónde Este sábado en la Facultad de Económicas (Badajoz) y en la Escuela Politécnica (Cáceres).

Cuánto durará El examen es de cuatro horas y media. Consta de 200 preguntas más diez de reserva.

Resultados Las listas provisionales saldrán antes del 1 de marzo. La adjudicación, a partir del 26 de abril, y la incorporación, el 30 y el 31 de mayo.

En total se presentan 732 extremeños a las plazas de formación sanitaria especializada y se ofertan 296, la mayor de la historia del SES. Para toda España son 10.634. Son un 6% más que en la convocatoria anterior, cuando ofertaron 279 y se cubrieron todas.

Vacantes

Este año se reparten en Extremadura 223 para Medicina, 62 para Enfermería, seis para Psicología, cuatro para Farmacia y una para Química.

Pero el objetivo de algunos estudiantes extremeños no está en las plazas que se ofertan en esta comunidad autónoma. Prefieren irse fuera de la región. Es el caso de Alberto Sierra, que es de Don Benito y estudió Medicina por la UEx y en Las Palmas de Gran Canaria. «No estoy muy nervioso porque soy deportista profesional de voleibol y eso me ha ayudado a llevar mejor la presión», cuenta antes de reconocer que no pretende quedarse en Extremadura. «No está entre mis primeras opciones porque me gusta conocer lugares nuevos. Todo dependerá de la especialidad, intentaré buscar hospitales de referencia». A él le gustan las quirúrgicas como Cirugía del Aparato Digestivo o Cirugía Plástica.

«Extremadura no está entre mis primeras opciones para elegir plaza porque quiero conocer otras regiones» Alberto Sierra Aspirante a MIR

Tampoco Extremadura está entre las opciones principales para Inés García (Badajoz), que también quiere descubrir otras regiones. Se decanta por Andalucía y las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría.

Quien sí se quedará en la región para hacer el MIR es Manuel Carmona, de 24 años. «Me gustaría hacer Radiología y quiero quedarme en Extremadura porque mi familia está aquí y esta es una región con encanto. Desgraciadamente, tal y como está el panorama sanitario, con las condiciones de trabajo y la sobrecarga del sistema, no descarto trabajar fuera», se sincera este joven que ha preparado el MIR en la academia CTO.

Más estrés por la pandemia

Debido a la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha insistido en el protocolo contra la covid. Los aspirantes deberán mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros y no ir acompañados a las sedes. En el interior de las instalaciones solo podrán entrar los aspirantes y los accesos a las aulas serán escalonados para evitar aglomeraciones.

«Me gustaría quedarme en Extremadura, pero no descarto trabajar fuera, tal y como está el panorama sanitario» mANUEL cARMONA Aspirante a MIR

Así empezará una prueba que los futuros médicos están viviendo con más tensión de la habitual, un estrés que llevan arrastrando varios meses.

«Si el tiempo libre es muy limitado, a eso se suma tener cuidado con los contactos. Desde Navidad no me quito la mascarilla delante de nadie», cuenta Pilar, que se queja de que el Ministerio no ofrezca ninguna posibilidad de realizar la prueba en caso de contagio.

«De cara al día del examen, evidentemente va a ir gente que tenga el coronavirus. Después de 17 meses estudiando no creo que se hagan una prueba covid antes. Los que no vayan serán porque no se puedan mover de la cama», se sincera. «Nos esforzamos mucho para acceder a un sistema que lo dirigen personas que no tiene ningún tipo de preocupación por sus opositores y somos gente que nos dejamos la piel en esto. Es duro ver que esto es así», concluye.

Temas

UEx

SES

Extremadura