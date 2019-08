«Quiero jugar en Augusta, donde me veía cuando soñaba de pequeño» «A los 3 años arrastraba los palos. A los 5 tenía un buen 'swing'» / J.R. A.T. Domingo, 18 agosto 2019, 09:21

-En alguna ocasión ha dicho: «Soy un enfermo del golf». ¿Qué síntomas tiene esa enfermedad?

-El principal es que veo torneo tras torneo sin parar. En la tele no veo otra cosa. Y no me canso. Y si no entreno, me pongo a jugar con palos antiguos... Tengo compañeros que cuando están de vacaciones no cogen un palo. Para mí sería imposible, una tortura. A ese nivel llega mi enfermedad.

-¿La incubó aquí, en este campo, en el Norba de Cáceres?

-Mi padre me la contagió. Antes de que existiera este campo, jugábamos en una finca familiar donde él acondicionó una parcela para poder jugar. Allí, con 3 años, empecé a arrastar los palos. Con 5 años ya tenía un buen 'swing'. Es un movimiento de coordinación para darle a la bola en la salida muy difícil, pero yo lo hacía muy bien a esa edad. Y cuando se abrió este campo en el año 93 yo tenía 7 años y me vino perfecto.

-Por su calidad como golfista pudo irse primero a la Residencia Blume y después a la Universidad de Indiana, donde aprovechó para hacer Marketing Deportivo y Dirección de Empresas. Parecía predestinado para el golf, pero ha dicho que no lo vio claro hasta los 21 años. ¿Por qué?

-No lo tenía claro hasta tercero de carrera. Yo era bueno, sí, pero lo era en España, donde juega al golf relativamente poca gente. Cuando llegué a Indiana me enfrenté a una situación de competencia brutal. Tardé tres años en convencerme de que sí podía ser golfista. Hasta que no me codeé de tú a tú con los mejores amateurs de la época no entró en mi cabeza que podría dedicarme profesionalmente al golf.

-Dice que si juega el Máster de Augusta ya se puede morir tranquilo. Lo juegan los 50 mejores del mundo y usted es el 62. ¿Ve posible jugarlo el año que viene?

-Ojalá. Bajar 12 puestos no es fácil. Lo voy a intentar porque jugar el Máster de Augusta sería lo máximo. Era donde yo me veía cuando soñaba de pequeño.