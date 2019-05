Quiero ser jefe de servicio

En la política regional, hay un objetivo que nunca se alcanza, pero que siempre se persigue y que, cuando comienzan las legislaturas, se suele convertir en bello objeto de deseo. Me refiero al cambio de modelo productivo.

Los gobiernos regionales suelen empezar la legislatura soñando con ese nuevo modelo y prometiendo medidas y esfuerzos para alcanzarlo, pero a medida que pasan los cuatro años, les puede la desazón y acaban convocando oposiciones a funcionario, es decir, manteniendo e impulsando el modelo de siempre, el más cómodo y el más desmovilizador, el que mantiene con firmeza las cosas como están.

¿Pero qué es eso del cambio de modelo productivo? Es más: ¿se trata de una cuestión exclusivamente política o es más bien cosa de todos? Les voy a explicar lo que yo entiendo por cambiar el modelo productivo de Extremadura y lo voy a hacer recurriendo a mi familia materna.

Mi madre se llama Teresa Núñez Martínez y nació en Ceclavín. Uno de sus abuelos se llamaba Juan Núñez y era orive. Trabajando el oro, hizo una pequeña fortuna y su artesanía lo convirtió en un empresario emprendedor que no despuntó como se esperaba porque murió muy joven. El otro abuelo de mi madre se llamaba Severo Martínez y era comerciante al por mayor de aceite, de higos o de almendras, pero, sobre todo, era bodeguero. Hacía un vino magnífico que ganó la medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona.

¿Qué ha sucedido para que la mitad de sus cerca de 30 bisnietos seamos funcionarios y solo tres tengan pequeñas empresas (una ambulancia, una cristalería, ganado)? Muy sencillo: en primer lugar, nunca he oído en casa alabar el espíritu empresarial de mis bisabuelos. Parecía como si eso de comerciar o de engarzar joyas fuera un empeño menor, algo propio, recordemos la historia de España, de judíos y moriscos, que eran quienes se dedicaban al comercio y la artesanía, mientras que los cristianos viejos soñaban con ser letrados (funcionarios) y ahí está el caso del Lazarillo de Tormes, que tras andar dando tumbos, acaba de funcionario pregonero con casa propia, aspiración de cualquier extremeño que se precie.

Escucho a autónomos, pequeños empresarios y agricultores con empresas de cierta solvencia quejarse de que su vida es muy dura y que quieren lo mejor para sus hijos: una carrera y un puesto en la Administración. No me imagino a un empresario americano, sea cual sea el tamaño de su negocio, abjurando de la dureza de su empeño y queriendo que sus hijos sean funcionarios. Allí, la función pública es el camino hacia el reconocimiento de los grupos apartados del 'establishment', o sea, negros y latinos.

En Extremadura, cobrar del Estado es lo máximo e incluso los herederos de las fincas y las empresas procuran tener amarrado el puesto fijo y luego, ya, si eso, se entretienen con la herencia familiar. En esta región, cambiar el modelo productivo implica cambiar la mentalidad. Existe la certeza de que el poder real está en la Brigada Burocrática de Mérida. Y aún se ven por las capitales, de buena mañana, a los pequeños empresarios rurales con cara de espanto y angustia porque vienen a hacer papeles a Cáceres, Mérida o Badajoz, su futuro depende de cómo se agilice la tramitación de esos papeles y se esperan lo peor porque la experiencia les ha enseñado que sin contactos, todo se complicas.

El peso de la burocracia como factor decisivo pesa tanto en el imaginario colectivo extremeño que los padres empresarios sueñan con tener un hijo funcionario antes que con el crecimiento de su empresa liderada por ese hijo que ha estudiado una carrera y está magníficamente preparado. Menospreciamos tanto el modelo productivo del emprendimiento que yo me he enterado de que mi bisabuelo había sido un próspero orive por un libro comprado en la reciente feria del libro de Cáceres. Y del bisabuelo comerciante, se ensalzaba la medalla de oro de la Expo de Barcelona, no su habilidad para los grandes negocios. Cambiaremos de modelo productivo el día que nos sintamos más orgullosos del abuelo bodeguero que del abuelo jefe de servicio.