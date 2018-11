¿Quién quierevolver al pasado? Las preocupaciones en Campo Arañuelo, esta zona central de la inmensa y cada día más despoblada Extremadura, no terminan en Almaraz. Aguas arriba del Tajo se halla el embalse de Valdecañas, cuyo proyecto turístico ha dado lugar a una batalla jurídica que aún no ha concluido TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 17 noviembre 2018, 00:09

Parece haberse apaciguado lo que hace sólo unos días llevaba camino de convertirse poco menos que en clamor. Se preguntaban las gentes de Almaraz y de otras localidades de su entorno qué iba a ser de ellos si se cerraba la central nuclear de Almaraz. Porque sea cual sea la actitud que se mantenga frente a la existencia de la central, lo cierto y verdad es que actualmente es la principal industria generadora de empleo no solamente de la localidad en la que se asienta, Almaraz, sino en todo el entorno del Campo Arañuelo, comenzando por Navalmoral de la Mata y siguiendo por las otras localidades de la comarca. Se trata, evidentemente, de los cientos de personas que tienen trabajo fijo en la propia central; pero a ellos se han de añadir todas las contrataciones que se realizan en los períodos de recarga o en tareas especiales que con frecuencia se han de acometer en el mantenimiento de una industria tan grande como compleja. En ella trabajan 800 personas, aunque de forma indirecta genera 2.900 puestos de trabajo.

Esa especie de lo que bien podría calificarse como 'alarma social', dado el número importante de personas que podrían ver afectada su situación laboral, se debe a que la licencia de explotación vigente finaliza si no recuerdo mal en 2020. Es cierto que, hasta ahora, las centrales nucleares que han existido en España vieron renovada la licencia de explotación y cabe suponer que también habrá prórroga para Almaraz, tanto más cuanto que es la más moderna y no ha tenido hasta el momento ninguna 'incidencia' que haga pensar en un trato diferente. Escuchaba no hace mucho a gentes de Almaraz, sin duda trabajadores de la Central, hablar sobre el asunto y como que no les cabía en la cabeza semejante cosa, ni siquiera planteado como hipótesis. «Anda... y si cierra Almaraz ¿qué vamos a hacer con el pueblo? ¿También le cerramos?», preguntaba uno, como si la central fuera alma, vida y corazón del lugar.

Pero las preocupaciones en esta zona central de la inmensa y cada día más despoblada Extremadura no terminan en Almaraz. Es como si el Tajo, uno de los dos grandes ríos que cruza la región, en vez de ser el vivificador de sus tierras fuera –por unas u otras razones– como un cuchillo que le atravesara el corazón. El río Tajo define perfectamente con su nombre lo que es, un tajo profundo en las tierras que atraviesa, lo que dificulta aprovechamientos habituales en sus márgenes, llámense regadíos o asentamientos urbanos en sus orillas. Ha servido más bien para lo contrario: barrera de contención que, para saltarla, ha obligado a la construcción de grandes y costosos puentes.

Aguas arriba de Almaraz, localidad a la que me he venido refiriendo, se halla el embalse de Valdecañas: uno más de los varios y grandes pantanos que hay en Extremadura. Y uno más, también, que ha dado lugar a una batalla jurídica que aún no ha concluido. Cuando se construyó el pantano se generó en medio del mismo una isla con las tierras que sobresalen por encima del nivel máximo del embalse. Y una empresa vio en aquella isla, poblada de eucaliptos, el lugar ideal para desarrollar un complejo turístico de primera clase. Así nació 'Marina Isla de Valdecañas', un proyecto turístico ambicioso que la Junta de Extremadura vio con buenos ojos, por cuanto podía servir al desarrollo de una zona rural bien necesitada del mismo.

El conjunto proyectado incluía dos hoteles, villas, apartamentos, campo de golf, complejo deportivo, atraques para embarcaciones, playa artificial, piscinas... La Junta de Extremadura vió en tal proyecto una fórmula magnífica de promoción de la zona, que beneficiaria a los pueblos del entorno. Y la empresa puso manos a la obra. Tan es así que de los 200 millones de euros en los que estaba valorado el proyecto ya van invertidos 130, es decir, más del 65% del mismo.

Pero no todo iban a ser 'tortas y pan pintado'. Los terrenos habían sido declarados Zona de Especial Protección de Aves, en tanto la Junta declaró el proyecto de Interés Regional. La agrupación Ecologistas en Acción interpuso un recurso, las obras se pararon, y el asunto acabó en el Tribunal Supremo, que ordenó volver los terrenos a la situación inicial. Un estudio de la Universidad de Extremadura calificaba con dureza semejante decisión, cuando ha mejorado sustancialmente la situación del entorno, por cuanto el millar de eucaliptos eliminados han sido sustituidos por 4.500 árboles de especies autóctonas (encinas, alcornoques, pinar y matorral). Las aves no han huido. Y en cuanto a la economía, sugieren que se pregunte a los vecinos de Valdecañas, El Gordo, Berrocalejo y varios más de la zona.

Creo que se está pendiente de una última decisión del Tribunal Supremo. No me gustaría estar en la piel de los jueces. Porque recuerdo aquel aforismo que recogía Cicerón: «Summum ius, summa iniuria», algo así como que «la aplicación más estricta del derecho puede ser la mayor injusticia». Que se agranda en una región como Extremadura, con una población que disminuye cada año, con los mayores índices de paro y los menores de renta, con docenas de pueblos a punto de cerrar... incluidos los que más directamente se ven afectados, para bien o para mal, con el proyecto Isla de Valdecañas. Y encima, que la Junta –o sea, nosotros, los extremeños– tuviéramos que pagar los millones invertidos en el más importante proyecto de desarrollo turístico que se ha intentado en la región, teniendo que recular al estado primitivo, aunque sea casi imposible. Que alguien nos lo explique.