PP y Cs se quieren turnar en la Alcaldía de Badajoz sin tener seguro el apoyo de Vox Fragoso y Gragera no quieren al partido de Abascal en el Gobierno local, pero su edil pone como condición tener una concejalía ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Sábado, 15 junio 2019, 09:11

PP y Cs se turnarán en la Alcaldía de Badajoz. Francisco Fragoso se convertirá hoy en alcalde e Ignacio Gragera le cogerá el relevo en dos años. Ese es el pacto al que llegaron en la tarde de ayer, después de que el PP obligara a Fragoso a ceder la alcaldía a Cs los cuatro años para retener Cáceres.

De esta forma, quienes quedaron segundo y tercero en las elecciones serán los alcaldes.

Sin embargo, necesitan del apoyo del único concejal de Vox, que se niega a darlo si no forma parte del Gobierno local. Reclama la formación de un tripartito.

En primera vuelta es necesario que el candidato saque mayoría absoluta (que en este caso está fijada en 14 papeletas). Es decir, los nueve concejales del PP, los cuatro de Cs y el único de Vox. Si el partido de ultraderecha no se aviene al acuerdo, se nombra regidor al más votado por los pacenses, que es Ricardo Cabezas. La votación está convocada para hoy a las doce del mediodía.

El único edil de Vox es Alejandro Vélez. Este afirmó ayer que el Ayuntamiento está dividido en nueve concejalías y 56 departamentos. Ha hecho una regla de tres y, según sus cuentas, le corresponde una concejalía con cinco departamentos. No le importa el área del que se trate, pero sí que tenga cinco departamentos. Si no se lo dan, no apoya al candidato del PP.

Por su parte, Cabezas pidió ayer a la formación naranja que recapacite y le apoye como alcalde. En un tono muy duro, el candidato socialista recordó que fue él quien ganó las elecciones. A su juicio, se trata de un intento del PP por evitar a toda costa que el PSOE llegue a la alcaldía.

Cabezas desveló que cerró un acuerdo con Cs el jueves, por el cual los naranjas obtendrían la primera tenencia de alcaldía y la portavocía, así como asignar sueldo a tres de sus concejales. Tenían previsto un nuevo encuentro ayer a las doce, al que Gragera no se presentó «porque estaba sentado con Fragoso». Le acusó de llegar a esta solución para evitar que los socialistas abran los cajones y levanten las alfombras.

A su vez, fuentes del PP indicaron que Cs tenía cerrado con Fragoso otro pacto el miércoles. Sin embargo, el trato saltó por los aires el jueves. El motivo es que el PSOE le presentó a Cs una oferta muy buena que repercutía en toda la región. La mayoría absoluta de Fernández Vara le permitía ofrecer puestos clave en la Asamblea y otros organismos regionales donde las urnas le han dado todo el poder a los socialistas.

Cs paró entonces el acuerdo con el PP a expensas de la decisión que el comité nacional de pactos tomara en Madrid ante la oferta del PSOE.

Por otro lado, en los despachos de Madrid se abrían nuevas expectativas gracias a Castilla-La Mancha, donde la formación de Albert Rivera rompió la política de bloques al firmar un documento con el socialista García-Page. En esa comunidad, socialistas y ciudadanos decidían alternarse a los dos años en algunas ciudades, como Albacete y Ciudad Real. Se lo propusieron a Vara el jueves para la capital pacense, que lo descartó de pleno.

Además, en Castilla y León, Ciudadanos vio otra posibilidad. Lograron el apoyo de PP y Vox para hacer alcalde a su candidato en Palencia, que quedó tercero en las elecciones. Se trata de la misma situación que se daba en Badajoz. Le comunicaron al PP esta posibilidad, pero Fragoso se resistía. Monago llamó al alcalde para comunicarle que Teodoro García Egea apostaba por esta posibilidad en Badajoz a cambio de gobernar Cáceres.

Finalmente fueron cargos del partido en la capital española los que emplazaron a Fragoso a tomar esta decisión. Los populares entrarían así en un gobierno de coalición dirigido por Gragera. Así pudo confirmarlo HOY de fuentes del PP.

Pero las negociaciones flaquearon en Cáceres, porque había concejales de Cs descontentos con el acuerdo. Por eso se negoció en las dos ciudades turnarse en las alcaldías.

Francisco Fragoso comenzará el mandato como alcalde y cederá el testigo en dos años, por lo que será Ignacio Gragera el que llegue como alcalde a las próximas elecciones. Fragoso ha anunciado en varias ocasiones que no concurrirá a las próximos comicios, por lo que el PP tendrá que buscar otro candidato que llegará sin bastón de mando.

Fragoso y Gragera decidieron ayer no preguntar más a Madrid, y anunciaron este acuerdo poco después de las ocho de la tarde.

La decisión que tomó el PP nacional por la mañana de obligar a Fragoso a ceder la alcaldía tiene un fuerte mensaje interno. Fragoso acumula 18 años como concejal y otros seis como alcalde. En total, 24 años en el Ayuntamiento. En las primarias apoyó a la anterior secretaria general, María Dolores de Cospedal, y pertenece al grupo de José Antonio Monago, que ha perdido las elecciones y en 2021 dejará la presidencia del PP extremeño. Es, por tanto, un veterano a pesar de tener 47 años.

En cambio, los populares apostaron por mantener la alcaldía de Cáceres con un candidato nombrado apenas unas semanas antes de las elecciones en sustitución de Elena Nevado, alcaldesa durante los últimos ocho años. Le sustituyó en el cargo Rafael Mateos, que entró en 2015, y tiene sintonía con Alberto Casero, que es uno de los pocos cacereños que apoyó a Casado en las primarias desde primer momento y que ahora está en el comité de pactos nacional de pactos municipales del PP.

De todas formas, aunque PP y Cs tengan suscrito el pacto en Badajoz, necesitan del apoyo de Vox. Y este afirmó ayer a las 21.30 horas que no daría su voto si no le daban una concejalía con cinco departamentos. Al cierre de esta edición no había cambios.

Acuerdo programático de PP y Cs 1.- Tolerancia cero con la corrupción. 2.- Reforzar la transparencia en las partidas del Presupuesto. 3.- Poner en marcha un mecanismo de evaluación sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía de las estrategias, planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas para optimizar el uso de recursos. 4.- Encargar una auditoría integral de todo el gasto del Ayuntamiento. 5.- Revisar la normativa de contratación. 6.- Transparencia en los pliegos de contratación. 7.- Implantar la Administración Electrónica y Digitalizar los Archivos Municipales. 8.- Simplificación y redacción de nuevos procesos administrativos. 9.- Llevar los Servicios Administrativos Municipales a los Centros Cívicos de los barrios. 10.- Impulsar y aprobar definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana. 11.- Realizar y publicar definitivamente el Inventario de Bienes y Derechos. 12.- Exigir que los nombramientos del personal de libre designación se hagan con criterios técnicos, de capacidad profesional y mérito. 13.- Confeccionar un Plan director de personal. 14.- Implantar un portal del empleado público que funcione como plataforma web corporativa. 15. - Ampliar y hacer efectivo el portal tributario. 16.- Bonificar el IVTM a los vehículos ECO. 17.- Modificar el PGM y el Plan Especial del Casco Antiguo. 18.- Más medios técnicos y personales para la Concejalía de Urbanismo. 19.- Compromiso de destinar al menos el 50% del Remanente de Tesorería a la financiación de gastos generales de un Plan Anual Extraordinario. 20.- Impulsar un plan de mejora de infraestructuras deportivas. 21.- Dotación de nuevo suelo industrial. 22.- Construir un nuevo parking en Valdepasillas. 23.- Ampliar y construir carriles bici. 24.- Construir un parking para eliminar el de la Alcazaba y cerrar el monumento en horario nocturno. 25.-Ampliación del Parque Científico y Tecnológico del campus. 26.- Ampliar a los fines de semana del servicio de bus a las pedanías. 27.- Promover la creación del Consorcio Patrimonial del Casco Antiguo. 28.-Diseñar un plan estratégico de Turismo, Ferias y eventos. 29.- Creación de la Oficina de Atención Empresarial. 30.-Establecer líneas de ayuda a la digitalización del pequeño comercio.