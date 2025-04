Todos quieren un hornillo por el miedo a un apagón

Desde la semana pasada muchos extremeños tienen un hornillo en casa con varias botellas de gas y ni conducen un camión ni piensan irse de ... camping. Este fuego portátil para cocinar es parte del kit de supervivencia que cada vez más personas están acopiando en sus casas ante el rumor de un apagón generalizado.

El desabastecimiento energético es solo una posibilidad remota cada vez en boca de más gente, pero que las cocinillas de gas están despachándose una detrás de otra es un hecho que ayer en Badajoz confirmaban tras el mostrador de cualquier ferretería, donde también ha subido la demanda de linternas.

«Se suelen llevar el hornillo y el 'lumingás', que son cartuchos de un solo uso. Vendo uno al año o tres cada dos años, pero el sábado pasado vendí seis cocinillas cuando es algo que se pide muy poco. Solo me las piden los camioneros, pero hace dos semanas gente de todo tipo del barrio empezó a comprarlas. Se han agotado en muchas zonas, incluso el precio ha subido y si antes valían 24 euros ahora salen por treinta y algo», decía ayer Ángel Pulido, que tiene su ferretería en la carretera de la Corte, en Badajoz.

Aroa Otero, de la Ferretería Calle Santo Domingo, en la otra punta de la ciudad, confirmaba ayer esta repentina demanda. «También han pedido braseros de gas, que hacía tiempo que no se pedían. Las cocinas portátiles nos las suministran, pero menos. No están agotadas aún, pero si pedimos diez nos mandan cuatro y a los pocos días otras cuatro, está habiendo algo de psicosis. También lo hemos notado en las linternas, pero en poco más».

Hace unos quince días circulan noticias sobre la posibilidad de un gran apagón energético. Aunque los expertos ven pocas posibilidades de que esto ocurra, la ministra austriaca de Defensa, Klaudia Tanner, que llama a la previsión convencida de que algún día se producirá este apagón energético, le ha dado un barniz de oficialidad a esta hipótesis.

«El viernes compré cinco bombonas de gas y me falta comprar pilas, hornillo, linterna y velas ya tengo» Verónica Urbano Vecina de Badajoz

Verónica Urbano, ama de casa en la barriada pacense de San Roque, estaba ayer hablando del posible apagón con dos vecinas junto al portal de una de ellas. «El viernes compré cinco bombonas de gas porque hornillo, linterna y velas ya tengo, pero las pilas aún las tengo pendientes», decía esta pacense hija de un electricista, por lo que también tiene a mano bridas y cinta aislante, dos elementos más que se recomienda tener en los kit de supervivencia que se están divulgando estos días. La lista la completan latas de conserva, saco de dormir, cerillas, mecheros o una radio.

«El miedo se contagia»

«Yo creo que va a haber apagón, si lo están avisando es por algo. Y si no lo hay, pues ahí lo tienes de reserva», afirmaba ayer Verónica muy convencida. Su vecina, Ana Castillo, asentía y decía que acababa de comprar ocho bombonas, una lámpara con cuatro pilas, una linterna con cuatro pilas más y cerillas. «Fuimos al Leroy Merlin hace una semana porque mi marido está todo el día viendo la tele y me dijo que teníamos que comprar algunas cosas. Saco de dormir no hemos comprado porque ya tenemos».

No muy lejos, en Querosan, otra ferretería de la misma barriada estaba Gregorio Parra, distribuidor de material eléctrico de un almacén del País Vasco. «Cada vez nos demandan más cocinas y no tenemos tantas en existencia, ya que es un producto con poca rotación, es decir, al que tiene una le dura mucho tiempo y por eso no hay 'stock', así que el mínimo tirón de demanda te deja a cero y, aunque se termine de fabricar en España, todos sus componentes vienen de China. Subirán de precio porque ahora hay una alarma enorme por el apagón y el miedo se contagia».