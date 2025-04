Por qué no nos quiere Costa Planes ferroviarios. Los portugueses desean el AVE a Galicia y Europa por Aveiro y Salamanca

El 1 de diciembre es fiesta nacional en Portugal y dentro de dos meses, el 14 de enero, será fiesta local en Elvas. El 1 ... de diciembre, los portugueses no celebran a su patrona, Nossa Senhora da Conceição, cuyo santuario está en Vila Viçosa, ni el descubrimiento de Brasil, lo que festejan es que ese día del año 1640 se levantaron contra España y comenzaron su guerra de Restauração, que los llevó a conseguir la independencia. Y en Elvas podría haber sido fiesta local el día del Senhor Jesus da Piedade o el día de São Mateo, que juntos dan lugar a la mayor feria-romería del Alentejo, pero no, el día feriado, el que no se trabaja en todo el municipio, es el que conmemora la Batalha das Linhas de Elvas, que supuso una gran victoria contra el ejército español.

Portugal se reafirma en su alteridad frente a España al igual que nosotros nos reafirmamos frente a Francia. En el imaginario colectivo portugués está grabado con tinta indeleble que no es bueno depender de Madrid y esa impresión es transversal, más fuerte en los nacionalistas lusos radicales, pero extendida en general, aunque pueda haber un iberismo latente en algunos intelectuales. Hay que tener en cuenta este factor emocional e histórico, pero también político y económico, para entender por qué los portugueses apuestan por una línea de AVE que una Setúbal con A Coruña y por una salida hacia Madrid y hacia Europa desde Aveiro, entre Lisboa y Oporto, hasta Salamanca y Medina del Campo y desde allí, a Madrid o a Francia. La salida por Badajoz les interesa para establecer una conexión de mercancías entre los puertos de Sines y Valencia y luego, ya, si eso, pues una conexión de velocidad alta, no de AVE, entre Lisboa, Badajoz, Cáceres y Madrid. El Gobierno de España apuesta desde hace siglos por una red radial de carreteras nacionales y vías férreas con su epicentro en Madrid y ramales hacia Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Levante, Andalucía y Extremadura. Y los planes gubernamentales españoles ven a Lisboa como un punto más de esa conexión radial con la prolongación del trazado ferroviario desde Extremadura. Pero el Gobierno portugués quiere otra cosa y su planificación ferroviaria pasa por invertir en infraestructuras de alta velocidad desde Lisboa hasta Valença do Minho, donde empatarían con un nuevo trazado hasta Vigo y allí enlazarían con la línea del AVE gallego. El problema estriba en que para unir Vigo con Tui y Valença do Minho hay que hacer un túnel bajo la ciudad viguesa y esa obra cara y enorme solo está en estudio. En la cumbre de Viana do Castelo, Costa, primer ministro portugués, no habló de sus planes ferroviarios porque sabía que Pedro Sánchez no va por ese camino, sino por la unión radial por Badajoz, así que presentó una semana antes en Oporto sus intenciones y en Viana solo habló de pasada de un futuro con conexiones por AVE Faro-Huelva, Aveiro-Salamanca y Oporto-Vigo, aunque, por ahora, lo único avanzado es el trazado entre Évora y la frontera. La planificación portuguesa tiene una irreprochable lógica económica que se entiende observando el mapa de las 12 megarregiones europeas elaborado por el especialista en desarrollo Richard Florida. En él, se combinan el PIB y la intensidad luminosa nocturna. En ese mapa, aparecen tres megarregiones ibéricas: Setúbal-Ferrol (eje atlántico), Murcia-Lyon (eje mediterráneo) y Madrid. Costa quiere AVE en su eje atlántico, quiere línea eficiente de mercancías para unir su puerto fundamental (Sines) con el eje mediterráneo y quiere un AVE desde Oporto y Lisboa, a partir de Aveiro, para llegar a las megarregiones de Madrid y París.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión