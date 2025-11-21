El queso extremeño que ha conquistado Suiza: oro en los World Cheese Awards Varios quesos extremeños han conseguido importantes reconocimientos en los considerados 'Oscars del queso'

Irene Toribio Viernes, 21 de noviembre 2025

Ya os contábamos hace unos días que España ha vuelto de los World Cheese Awards 2025 con 20 medallas Super gold, la máxima distinción de los premios más prestigiosos del sector, y una de ellas vino directa a Extremadura. Pero no ha sido la única. Los World Cheese Awards, considerados 'los Oscar de los quesos', otorgan, además de las Super gold, medallas de bronce, plata y oro, y es precisamente en esta categoría donde otro queso extremeño ha salido victorioso.

Pastovelia ha sido distinguida con la medalla de oro en los World Cheese Awards 2025 gracias a su Torta del Casar Pastoralia, reconocida como la mejor torta del Casar del mundo en el certamen más influyente del panorama quesero internacional.

«Este galardón reconoce no solo la calidad del producto, sino la dedicación de un equipo que entiende el queso como un patrimonio cultural y gastronómico que debe ser protegido», señala Azucena Gordo, maestra quesera de Pastovelia.

Pastovelia se encuentra entre los referentes mundiales del queso artesano, destacando por la calidad de su leche, la pureza de los ingredientes y la técnica empleada en su elaboración. La Torta del Casar Pastoralia se elabora íntegramente con leche cruda de oveja y cuajo vegetal, siguiendo un protocolo de maduración definido. Presenta una textura cremosa y untuosa, un equilibrio entre notas lácticas y vegetales, y un retrogusto persistente que refleja las características del 'terroir' de la comarca de Sierra de Montánchez.

World Cheese Awards: qué son y qué premios hay

Los World Cheese Awards, organizados por la británica The Guild of Fine Food, están considerados el certamen internacional más importante del sector, por lo que obtener una de sus medallas supone un reconocimiento de gran valor. En esta edición, celebrada en Suiza, han participado 5.244 quesos de 46 países, evaluados a ciegas por un panel de 265 jueces.

En el certamen un jurado profesional cata y puntúa cada queso.

- Se otorgan medallas de bronce, plata, oro y «Super Gold».

- Se elige al queso campeón del mundo, referencia absoluta del año.

Con este reconocimiento, los quesos extremeños vuelven a demostrar que pueden llegar a lo más alto de la élite mundial.