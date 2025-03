«No queremos los pinos, son pura gasolina»

Ana B. Hernández Lunes, 22 de mayo 2023, 07:31 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Antonio González es un vecino que tiene su casa y su granja de pollos a las afueras de Cadalso, en dirección a Descargarmaría. Las llamas del incendio han llegado hasta el límite de su propiedad. «El viento trajo las pavesas y también se prendió esta zona», explica.

«Nos pusimos con mangueras, bombas y con todo lo que tenemos aquí a apagar las llamas hasta que llegaron los bomberos, ayudados por amigos y vecinos, porque no nos íbamos a ir». Y lograron salvar su propiedad. Pero teme que la historia vuelva a repetirse, «porque el problema son los malditos pinos, son pura gasolina y no hay quien pueda apagar un fuego en ellos».

Explica que si la zona está limpia, como en parte de la ladera quemada en el Árrago, en una parte de propiedad municipal en la que se estaba sacando la madera, «las llamas son bajitas y se pueden atacar». En este caso, denuncia también, «no se hizo porque no había medios y, por eso, llegaron a las copas y a partir de ahí ya si que no hay nada que hacer; con el viento, vuelan».

Por eso, «no queremos pinos, no son autóctonos; queremos robles, encinas, castaños... árboles que no se queman como se puede ver aquí en la montaña». Pero los pinos, insiste, «nos van a quemar toda la sierra, porque esto va de intereses, porque la madera quemada hay que sacarla y cuesta menos; la compran más barata pero no la venden a un menor precio, porque por dentro esa madera está bien».

Este domingo el hijo de uno de los amigos que ayudaron a Antonio y su familia a apagar las llamas junto a su propiedad, ha mostrado un cartel en el que rechazan los pinos y reclaman, en su lugar, castaños, encinas, robles, alcornoques...