«No queremos que nuestros mayores se tengan que marchar pudiendo quedarse»

Serrejón es una pequeña localidad de poco más de 400 habitantes en el parque de Monfragüe. Uno de sus proyectos más importantes es la construcción de una residencia de mayores. Pero la alcaldesa, Melisa Campos, afirma que no es posible porque todo el municipio forma parte de una zona protegida y no hay suelo disponible.

Como explica, Serrejón no tiene plan de urbanismo y no se puede ocupar suelo rústico porque todo el término es zona de especial protección para las aves (ZEPA). Y en el casco urbano no hay suelo disponible para un proyecto de estas características. Construir una residencia con capacidad para 45 o 50 plazas requiere al menos 10.000 metros cuadrados.

El Consistorio propone un solar que considera idóneo a las afueras del municipio, pero no ha recibido los permisos necesarios. En primer lugar, se requiere que esté a más de 300 metros del casco urbano, y en este caso está a 250. Además, los técnicos alegan que puede llevar a formar un núcleo de población. Pero lo que quieren es levantar una residencia, ya que ahora los vecinos deben desplazarse a localidades cercanas. «No queremos que nuestros mayores se tengan que marchar del pueblo pudiendo quedarse», apunta.

Las limitaciones no se quedan ahí. La alcaldesa señala que la nave contra incendios, así como unas viviendas de protección oficial que se entregaron en el año 2011, se levantaron en suelo no urbanizable y es muy difícil su regularización. «Estamos atados de pies y manos», afirma.

Para Campos, no hay ningún beneficio por formar parte de la Red Natura 2000. Algo que achaca a «la mala gestión» de Monfragüe, ya que a pesar de que Serrejón cuenta con numerosos atractivos muchos ni siquiera se pueden visitar. Incluso se lamenta de que la localidad no esté considerada como punto de acceso al parque y que no haya ninguna indicación en la cercana autovía A-5 que así lo indique.

A su juicio, formar parte de una red de áreas protegidas supone una restricción que hoy en día no tiene sentido si realmente se quiere combatir el problema de la despoblación.

