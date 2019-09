«Queremos la excelencia y poder seguir aquí»

«¿Por qué estáis en Cáceres?» La pregunta no les pilla de sorpresa a los veterinarios Rosario Cerrato Horrilo y Pedro Fernández Llario, los creadores de la empresa de investigación veterinaria Ingulados. Hay un momento, cuando la experiencia empresarial empieza a ser exitosa, en la que todo apunta a que hay que batir el vuelo y ubicarse en una zona más céntrica y competitiva que Extremadura. Rosario y Pedro siempre han apostado por quedarse. No es resitencia numantina, son conscientes de que ese compromiso con su tierra acarrea dificultades y una vacuna extra de paciencia, pero quieren estar en un entorno que «es muy propicio» para el campo que desarrollan y también brindar una oportunidad a titulados de la universidad extremaña, ya que ellos trabajan con muchos doctorados de la UEx. El equipo está compuesto por un total de 10 científicos. Y sigue creciendo.

A medida que la compañía emprende líneas exitosas la dificultad de continuar en esta región aumenta. Después de un salto cualitativo en su actividad, Ingulados se enfrenta a ese reto. Desde 2015 su actividad principal ha transcurrido por dos líneas, por un lado el asesoramiento y análisis de riesgos en explotaciones cinegéticas y ganaderas y, al compás, una línea de investigación científica. Hace unos meses han puesto en el mercado una alternativa al uso de antibióticos a través del refuerzo del sistema inmunitario, lo que se conoce como inmunomodulación. Para conseguir este producto han tenido que trabajar años, antes incluso de montar la empresa.

Perfil Ingulados Nacida en 2015 esta empresa de servicios veterinarios asesora y hace análisis de riesgos e investigación en explotaciones cinegéticas y ganaderas. Han contado con ayudas del ICEX para investigar sobre complementos nutricionales como alternativa a los antibióticos, y tienen un producto en el mercado.

«Hemos desarrollado líneas de productos basados en nuestra investigación, que vienen a ser alternativa a las problemáticas sanitarias que tienen tanto ganaderías cinegéticas como el sector del cerdo ibérico y las ganaderías extensivas», explica Pedro Fernández Llario. Se trata de un suplemento alimenticio de fabricación propia que tiene la capacidad de prevenir enfermedades de carácter infeccioso y que se aplica añadiéndolo al propio alimento que toman los animales. «Hemos hecho mucha investigación pero ahora hemos desarrollado herramientas de intervención en el medio que tienen mucho recorrido porque van por delante de las normativas más restrictivas de la Unión Europea», aporta Rosario.

Además de en numerosas granjas extremeñas también se está utilizando fuera de la región. Este componente se fabrica en Navarra, pero la idea de estos empresarios es poder crearlo aquí, con la idea de generar trabajo. «En la actualidad nos vemos obligados a que toda la investigación que tenemos se materializa en un producto que nos desarrollan en Navarra, nos gustaría cerrar el círculo aquí. Tenemos el cerebro aquí pero las manos las tenemos en Navarra», apunta. «Nos lo hacen allí porque no tenemos otro sitio, pero en cuanto se nos ponga a tiro la idea sería que estuviera aquí, pero para eso sí que necesitamos apoyos».

«Estamos compitiendo en un campo dominado por multinacionales»

«Es un salto importante, porque si antes teníamos una línea de servicios, ahora tenemos una línea de productos derivada de nuestra propia investigación que es prácticamente única en España. No hay nadie investigando sobre estos temas en el conjunto de cinegética y de la ganadería, es una cosa muy novedosa», explica estos dos científicos, unos verdaderos apasionados de su trabajo. Ambos profesores, dejaron sus puestos fijos en centros educativos para emprender el camino empresarial. Un triple salto mortal poco típico en el itinerario vital de las personas, que solemos tender al refugio laboral seguro.

Alternativa

Rosario Cerrato profundiza un poco más en su nuevo producto, una alternativa al antibiótico . «Son soluciones que vienen de las macrobiotas, del mundo animal, son naturales y evitan rechazo y problemas de toxicidad». Sus estudios se han basado en el análisis de la microbiota intestinal de las comunidades bacterianas que hay dentro de algunos animales. Ha sido una búsqueda minuciosa. «Al azar no vale, nuestra labor de investigación nos ha valido para encontrar unas pocas bacterias candidatas. Lo normal es que las bacterias que están en el medio ambiente no tengan actividad ni buena ni mala, hay unas pocas que son malas y hay muchas menos que son buenas». Las bacterias que han seleccionado han sido las que han sido capaces de ganar a las malas en su ecosistema, ya que tienen la bacteriocina, un mecanismo de defensa que funciona como antibiótico natural. Ese elemento es eje angular de su producto. «Hemos avanzado mucho en innovación».

«Nos gustaría entrar en el corazón de las bacterias, para lo que necesitaríamos otros equipamientos»

De fondo, el enorme problema con los antibióticos y su resistencia, una de las alertas sanitarias más graves en la actualidad. Estos científicos consideran que sus hallazgos podrían tener también una aplicación en el uso para los humanos. «Pero eso es algo a muy largo plazo», apunta. Hace varios meses hicieron una presentación para varios sectores productivos y representantes institucionales en Cáceres. «Les transmitimos la necesidad de que los animales estén más sanos eliminando de la cadena de producción los antibióticos». Al parecer, la aplicación de estos se aplicaba por inercia. «Es como si todas las mañanas, estando bien, una persona se tomara su café y un clamoxil». En los meses que llevan en marcha con este producto han visto los beneficios en las ganaderías. Los toros de lidia que se han lidiado en las ferias de Madrid y Sevilla han utilizado su producto. «Ganaderías con resultados mediocres empiezan a cosechar todos los premios de su especialidad», subraya Rosario Cerrato.

Estos veterinarios son conscientes, pese a los avances hechos, de el punto en el que están y de las necesidades que les van surgiendo. «Estamos compitiendo en un campo que está dominado por multinacionales, el ingenio tiene un límite y llega el momento en el que nosotros nos gustaría entrar en el corazón de las bacterias, para lo cual necesitaríamos dotarnos de mejor equipamiento». Para ellos sería un freno no poder evolucionar más los productos. «Hemos iniciado un camino en el cual llevamos una ventaja competitiva respecto a otras empresas, ese proceso se acelera en función de los recursos que se tengan, sabemos donde tenemos que buscar, lo que tenemos que buscar y la evolución, pero para poder acceder a todos los sectores productivos que son importantes en Extremadura, necesitamos más recursos, podemos ser conformistas, pero...». Ese pero que deja en el aire con sus puntos suspensivos Pedro Fernández Llario habla del ánimo de continuar creciendo.

La dimensión que ha tomado Ingulados requeriría incluso un cambio de sede, ya que actualmente el laboratorio y oficinas se encuentran en la calle San Pedro. Es un piso de gran tamaño, pero ya ven que se les queda pequeño. «Necesitamos espacio para los laboratorios, que tienen que estar separados y no pueden estar en un bloque de pisos». Dejan muy claro que no les gusta la idea de que todo tenga que estar subvencionado. «En Extremadura la administración debe de dar el paso y mentalizarse que la inversión no solo se realiza en centros públicos, en todos los lugares desarrollados hay centros de investigación mixtos, público-privados». Si ellos pudieran trabajar de esa forma, indica Fernández Llarios, les permitiría mantener el nivel de crecimiento y excelencia que tiene actualmente. Porque la idea es no apearse de «la excelencia» y «continuar aquí», expresan los científicos.

Ellos acceden a ayudas de investigación y cuentan con importantes reconocimientos a su labor empresarial. «Pero más del 80% de nuestra investigación se hacen con recursos privados que generamos nosotros».

«El tejido sanitario de investigación en Extremadura debe contemplar un lugar en donde haya empresas de ámbito privado que trabajan en colaboración de las públicas para el desarrollo de soluciones en el ámbito de la propia región». La bioincubadora del polo santiario de Cáceres, podría ser, apunta este científico, una buena forma de ir forjando esta colaboración e ir avanzando en las sinergias. «Eso sería modernidad», señala. Pero no piden subvenciones, sino «facilidades para que la siguiente etapa de crecimiento, en la cual requerimos una tecnología de aparataje mayor podamos aprovechar recursos de la adminsitración que ya están disponibles».

«El modelo de investigación debe ser una colaboración entre lo privado y lo público»

Muy acostumbrados a tirar del carro de forma independiente, son críticos con las políticas de subvenciones pura y dura. «Las subvenciones matan al sector productivo, nosotros estamos muy orgullosos de haber crecido sin subvenciones, porque hemos crecido generando un producto de valor, pero para mantener este ritmo de excelencia necesitamos presupuestos de dos ceros más de los que los tenemos, es el momento en el que Extremadura tiene que decir si quiere apostar por esta línea o quiere comprar esa línea vendida por alguien que la desarrolla, sería bonito que ese ganadero de élite que tiene esos jamones de élite va a comprar lo mejor para esa producción, lo ideal sería que comprara una tecnología desarrollada aquí».

Estos días Rosario y Pedro abordan un viaje que les resulta ilusionante. La mayor multinacional de alimentación animal, Purina, se ha fijado en su forma de hacer. «Hace unos meses vino el jefe de investigación mundial de Purina, nos hizo una auditoría científica y nos dijo que el desarrollo científico que estaba viendo aquí no lo tenían ellos en todo el sistema de investigación suyo, después de una serie de trámites y de haber firmado unos convenios de confidencialidad, vamos a reunirnos con los cinco jefes de investigación de la esta multinacional americana, porque quieren establecer una colaboración científica con Igulados», explican.

«Hemos dado un salto importante, ahora tenemos productos derivados de nuestra propia investigación»

Les ha llamado la atención la forma en la que han abordado el solucionar los problemas, es decir, el know how de esta empresa extremeña. «Lo que les interesa a ellos no es el producto, sino la forma de hacer». Nadie es profeta en su tierra, pero saber que esta empresa se ha fijado en ellos les ha dado unas enormes dosis de autoestima. «A lo mejor luego nuestro viaje a Chicago y San Luis se queda en nada, pero solamente que se hayan fijado en nosotros es muy importante, en el centro de investigación no entra mucha gente, por ahora no somos conscientes, si lo fuéramos probablemente estaríamos más nerviosos», indican estos dos científicos que han ido creciendo a pasos de gigante en un mundo que les conecta directamente a la región y de donde no quieren marcharse.

Siguiente página-Manuel López | empresario