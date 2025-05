Quién gana y quién pierde sin Casado

«Estaban obsesionados con renovar y se olvidaron de respetar la opinión de quienes llevaban más años y les facilitaron la transición». Así habla uno ... de los militantes de más peso del PP extremeño ante los cambios que vive su partido.

El tsunami que ha arrasado a Pablo Casado y Teodoro García Egea también se llevará por delante a su núcleo duro y salpicará a Extremadura. Arrastrará a quienes se convirtieron en sus escuderos en cada territorio. Y permitirá, por extensión, que aquellos que se han visto ignorados en el último año y medio vuelvan a respirar. «Quien más sale reforzado es Monago», coinciden varias voces consultadas por este diario. «En función de quiénes y cuánto le hayan 'puteado' pues ahora verán lo que ocurre». Nadie esconde que la política es un ejercicio de oportunidades, cuando no de venganzas. En el mejor de los casos, mantendrán sus cargos, pero dejarán de estar «en la pomada».

El más perjudicado será Alberto Casero. El diputado nacional, secretario de Organización del PP y mano derecha de García Egea, vive horas bajas desde su error en la votación de la reforma laboral. Ahora se da por hecho que saldrá de Génova. Tampoco le ayuda que el Supremo decidirá pronto sobre un presunto delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de Trujillo. Perderá su puesto de 'fontanero' del partido.

Ampliar Arriba: Alberto Casero, Fernando Manzano y Laureano León. Abajo: Elena Nevado, Fernando Pizarro y Víctor Píriz. HOY

El segundo que puede caer en desgracia es el diputado nacional por Badajoz Víctor Píriz, que hasta el estallido de la crisis del PP por el enfrentamiento de Casado y Díaz Ayuso se ha presentado como parte del núcleo duro y en alguna ocasión ha actuado como portavoz oficioso de Génova en Extremadura. Pero no todos creen que haya tenido un poder determinante. «Víctor ha intentado vender una cosa en Extremadura que no es real, pero sí es cierto que tuvo habilidad para integrarse en el grupo de gente más joven en la época de Rajoy y eso le ha valido en los últimos tiempos. Ojo, que no solo pierde Víctor –inciden– sino también todo lo que arrastra». Entre ellos, los dos presidentes provinciales, Manuel Naharro y Laureano León, o la alcaldesa de Fregenal de la Sierra. Esta última, Tina Rodríguez, ha ganado dos veces las elecciones de su pueblo y eso es garantía para repetir. Pero ha participado de la corriente llamada a renovar la formación en la provincia de Badajoz, aunque muchos recuerdan que fue una senadora joven y que lleva seis años de alcaldesa.

Ese discurso de ruptura con lo anterior caló en Badajoz y se llevó por delante a quien era el presidente provincial, Francisco Fragoso, exalcalde pacense, que llevaba 14 años en el cargo y otros cuatro como secretario general. «A Fran lo han machacado por completo. Se vendió que la renovación del partido era necesaria, pero hay un presidente provincial en Cáceres que lleva desde los tiempos de Fraga», dice uno.

En realidad, Laureano León ostenta el cargo desde 2004, aunque antes ejerció otros orgánicos y ha sido presidente de la Diputación de Cáceres y diputado regional desde 1991, escaño que mantiene en la actualidad. «¿Cómo fue posible que repitiera entonces en 2021? Casero lo salvó. Son íntimos. Y de ahí que ahora vaya a caer en desgracia con Casero y Naharro».

Este último ejerce de alcalde en Valencia del Mombuey desde 2015 y de concejal desde 2007. Génova emprendió la renovación de los mandos por los cuadros provinciales y estableció una línea directa que saltaba constantemente al presidente regional, José Antonio Monago. Naharro no era su preferido para presidir el partido en la provincia pacense, pero se acabó por imponer e inició su renovación: gestora local en Mérida y nuevo coordinador, Cavacasillas, en Badajoz.

Sin embargo, el PP continúa siendo un partido jerárquico, donde los barones regionales se consideraban los jefes indiscutibles en sus territorios antes de Casado. «Por eso quien más sale reforzado de estos cambios es Monago, que volverá a ejercer de presidente y podrá negociar su futuro una vez que deje la presidencia del PP antes de las próximas elecciones».

Guerra soterrada: Manzano vs. Laureano

Los desencuentros han ido produciéndose de forma vertical. De arriba a bajo. En el segundo escalón, Fernando Manzano, número dos de Monago como secretario general, «libra una guerra soterrada y sin cuartel contra Laureano León». Y esto se ha trasladado también a los dos aspirantes a relevar a Monago al frente del partido y como cartel electoral en 2023.

Manzano apoya a Fernando Pizarro, al que Génova no quería como presidente del PP extremeño tras una primera época de apoyo, pero que tras los inesperados cambios vuelve a ser el favorito. Los mandos apostaban por la concejal de Cáceres María Guardiola, que a su vez estaba apoyada por León y el resto de 'genoveses' en Extremadura. Al ser la elegida, otros se orientaron a su favor. Ahora no está tan claro que todos los apoyos se mantengan. A favor de Guardiola juega que ha sido una política prudente y que ha mostrado respeto público por la figura de Monago como presidente regional que es todavía. Lo mismo que su compañero en el Ayuntamiento en Cáceres, Rafael Mateos. Por eso, no queda descartada del todo para que en el futuro gane peso en el PP regional.

Igual ocurre con otros nombres que los cuadros provinciales han puesto sobre la mesa en los últimos meses, como el citado Antonio Cavacasillas para la alcaldía de Badajoz o Carlos González Jariego en Almendralejo. No habían sido ratificados todavía por Madrid. De aquí a 2023, ya se verá.

Si unos pueden ahogarse con el tsunami, otros pueden volver a subirse a la ola. En el PP se recuerda cómo se apartó, de la noche a la mañana, a Elena Nevado, a la que primero se presentó como candidata para Cáceres en 2019 y a un mes de los comicios se la apeó sin contemplaciones. El feo fue compensado con un puesto de salida en la Asamblea de Extremadura, donde es portavoz de Sanidad del grupo popular.

Sí parece haber consenso en que Feijóo ejerce autoridad moral en todos y un liderazgo que consideran indiscutible para aglutinar todas las sensibilidades. Si acorrala a Vox y llega a la Moncloa, «ganamos todos», aseguran.