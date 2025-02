El Putín y la massa folhada

Cuando voy a Portugal intento comunicarme en gallego, una lengua hermana, y no comprenden nada. Los portugueses de la Raya, sobre todo los hosteleros y ... los comerciantes, entienden perfectamente el castellano y es el idioma que esperan de un español. En una ocasión pedí un vaso (tiesto en portugués) de 'auga' (gallego) en un bar de Castelo de Vide y me preguntaron que si hablaba en rumano porque en portugués se diría copo de água.

Recientemente me he despedido de lectoras portuguesas en algunos correos electrónicos a la manera moderna, es decir, con besos y besitos, pero lo he hecho en gallego, bicos y biquiños. Acabo de descubrir que esa expresión, bico, es la empleada en portugués para referirse a la felación así que estoy verdaderamente avergonzado y cada vez tengo más cuidado con los llamados falsos amigos o palabras que, sonando o escribiéndose igual en castellano y portugués, no significan lo mismo. Las más populares, ya saben, son espantoso, que significa horroroso en español y maravilloso en portugués, y exquisito, delicioso en español y, escrito con ese (esquisito), raro en portugués.

Hay que reconocer que la lengua portuguesa tiene, a veces, una precisión encantadora. Se ha demostrado con la pandemia. Allí, cuando las cosas se complican por culpa del coronavirus, no establecen el estado de alarma ni de emergencia, que suena a catástrofe, guerra o hecatombe y tiene un matiz épico, sino que declaran el humilde, sencillo y doloroso estado de 'calamidade', que tiene más de 'saudade', resignación y pena que de lucha sin cuartel. El estado de alarma sería un himno para combatir, el estado de 'calamidade', un fado para resistir.

Si el portugués fuera como el alemán o el ruso, no tendríamos problemas ni líos: lo aprenderíamos o no lo aprenderíamos, pero no habría tantos falsos amigos. Porque a veces, lo del país vecino es un laberinto de significados. Fíjense, si no, en cómo la palabra portuguesa secretária significa escritorio, pero escritório es oficina en castellano, a su vez, la oficina portuguesa es nuestro taller mecánico que, para acabar de liarla, se dice en portugués borracharia, que no tiene nada que ver con un borracho español, que en portugués sería un pichón y también se emplea como piropo.

Seguro que en los restaurantes portugueses se han quedado ustedes estupefactos cuando han pedido más salsa y les han traído perejil o han pedido mermelada (doce) para las tostadas y les han traído dulce de membrillo (marmelada). Y no se espanten si les aclaran que la empanada que tanto les gusta está hecha con massa folhada (hojaldre) o, por seguir por los mismos derroteros, nada de risas si les ofrecen un polvo porque se trata de un pulpo, sea asado, sea 'ao lagareiro', que lleva patatas asadas al murro (puñetazo).

En el pueblo de mi madre, Ceclavín, había una familia apodada los putines. Estaban el Putín padre, el Putín hijo y la madre, que era la Patro Putina. No se imaginen un novelón de Zola, lo de putín venía de que los niños en Portugal son los putos. No existe el femenino, lo de la Patro Putina es una licencia ceclavinera, que ya dijo un coronel hace más de 200 años que en el pueblo de mi madre son demasiado libertinos y hacen lo que les da la gana con el lenguaje y con todo.

Acabamos con avisos para los días de compras en Elvas o en el mercadillo de Portalegre (tercer domingo de mes): si les ofrecen una ganga, no es algo muy rebajado, sino una prenda hecha con tela vaquera y si piden una toalla, especifiquen si es para el baño o para la mesa, o sea, un mantel. Ah, y no se paga con bilhetes (tickets de autobús), sino con notas (dinero de papel).