Sostiene mi suegra que la gota que culmina el vaso de la maldad de Putin es que, cuando decidió casarse con su primera mujer, le ... pidió a sus amigos que le solicitaran relaciones para comprobar si era fiel antes de casarse con ella. La muchacha no accedió a los requiebros fingidos de los colegas del novio y acabó casándose con el desconfiado y retorcido Vladímir Putin para divorciarse unos años después.

A la hora de comer, en todas las casas se habla mucho de Putin, pero hay que dejar claro que antes, mucho antes de que conociéramos al dedillo la biografía del sátrapa ruso, ya teníamos en Extremadura una familia con ese sobrenombre y un caballero que hacía gala de ese apelativo. Me refiero, naturalmente, a un personaje del que ya he hablado en esta página, pero que hoy está más de moda que nunca: el Putín de Ceclavín.

Mi madre es ceclavinera y mi abuelo Pedro y mi tía Consuelo eran, entre los 60 y los 80, los responsables de la Telefónica en ese pueblo. Mi abuelo inventó las páginas amarillas: unos folios de ese color donde escribía los nombres de los abonados y junto a ellos, sus motes. Porque en Ceclavín, nadie llamaba a la central de teléfonos y pedía que le pusieran con el 38, sino con Chochulo, con Caballero Cubierto, con Macho Mangafuego, Pitoduro o Lechivieja.

Si mi abuelo se había ido a tomar café y había dejado a mi abuela al frente de la Telefónica, ella no tenía más que consultar los folios amarillos y conectar al abonado que llamaba con Guiña la carnicera, con los taxistas Pelillo o Clavija o con Juan Canchalá.

A mí me encantaba ir en Semana Santa a Ceclavín porque mi abuelo me dejaba al frente de la central y yo disfrutaba mucho poniendo en contacto a Puchero el del comercio con Bagacho el orive o al Periquitín con la Kirika. Pero lo que me colocaba al borde del espasmo y la emoción inaudita era que alguien llamara y me pidiera conexión con el Putín. Yo operaba con diligencia, pero me quedaba con las ganas de saber el porqué de aquel nombre.

Aunque lo más fuerte era cuando me pedían que les pusiera con la Patroputina. No hace mucho, un alumno, convertido hoy en uno de los actores más interesantes de Extremadura, vino a verme y, para que lo situara, me confesó que descendía de la familia de los Putines. ¿Pero por qué se llamaban en esa familia como el dictador ruso? ¿Se debía quizás a que Ceclavín fue desde siempre tierra fronteriza y refugio de mercenarios, soldados de fortuna, desertores y viajeros sin rumbo y, a lo mejor, acertó a pasar por allí un Putin ruso? Cuando le preguntaba a mi abuelo por qué el patriarca de aquella familia se llamaba Putín y la matriarca Patroputina, él respondía con un razonamiento de peso: «¿Por qué va a ser? Pues porque descienden de la familia de los Putines».

En esa familia, el Putín era el patriarca y las matriarcas eran la Patroputina y la Clementa Tía. No, no la Tía Clementa, sino la Clementa Tía. En fin, otro misterio del pueblo de mi madre, un lugar lleno de artistas de la orfebrería y la cerámica, una especie de Florencia rural del Alagón. Y digo Florencia porque también en esta ciudad abundaban los motes curiosos. Allí, Mariano di Vani Filipepi era llamado Barrilete, o sea, Botticelli. A Domenico di Tommaso Curradi di Doffo lo apodaban Fabricante de Guirnaldas, es decir, Ghirlandaio y Tommaso di Ser Giovanni di Monte es conocido en la historia del arte como gordo o torpón, o sea, Masacio. Pero ninguno llegó a la altura del Putín de Ceclavín, que en portugués significa niño pequeño y en ruso, traduce mi suegra, «lo peor de lo peor».