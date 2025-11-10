Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita

La vacunación sin cita será de 16.30 a 19.30 horas en centros de salud de las ocho áreas.

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:45 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

Empieza la vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita previa y por la tardes. Esta campaña extraordinaria será este lunes, 10 de noviembre, y el jueves, día 13. La próxima semana se mantendrá según la valoración de cada área de salud.

Será de 16.30 a 19.30 horas en centros de salud de las ocho áreas de salud y para ello las personas interesadas solo deberán aportar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Esta vacunación pretende favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización y se desarrollará en trece localidades. Los puntos habilitados son: Badajoz (centro de salud de Valdepasillas), Mérida (Urbano III), Almendralejo (San José), Don Benito (Don Benito Este), Villanueva de la Serena (Villanueva Sur), Cáceres (centro de salud Zona Centro), Coria (hospital), Plasencia (centro de salud La Data) y en los centros de salud de Montijo, Villafranca de los Barros, Llerena, Zafra y Navalmoral de la Mata.

En cuanto a la gripe, hay que recordar que la población diana son las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Además de los adultos, también van a poder recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones.

Covid

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El objetivo del SES en esta temporada es superar el 75% de cobertura de vacunación de la gripe en personas de más de 60 años, embarazadas, sanitarios y aquellos que sufren patologías crónicas.

Para la campaña habitual, la que se mantiene abierta desde el pasado 14 de octubre hasta el próximo 31 de enero, se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.