Violencia de género: La secretaria de Estado de Igualdad reclama a Vara reabrir puntos de ayuda a víctimas de maltrato

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, ha mostrado este sábado su preocupación por el cierre de los puntos de atención psicológica a víctimas de violencia machista en algunos municipios de la provincia de Cáceres, y ha reclamado al Gobierno de Guillermo Fernández Vara que los mantenga abiertos.

Rodríguez Pam ha asegurado en la Asamblea Plenaria de la Red de Círculos Provincial de Cáceres, que Podemos Extremadura ha celebrado este sábado en Plasencia, que «esto supone un fracaso de las instituciones».

La también secretaria estatal de Feminismos y LGTBI de Podemos ha manifestado que la Junta de Extremadura ha firmado la renovación del Pacto contra la Violencia de Género, «y firmar ese pacto implica poner todos los recursos a disposición para que ninguna víctima se quede sin atender y para que lleguemos a tiempo».

De hecho, Rodríguez Pam ha alertado de que en Extremadura los casos de violencia de género no paran de crecer. «En la actualidad hay más de 1.500 casos activos, que implican algún tipo de protección para las víctimas, y que afectan a 23 menores», ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad, quien también ha insistido en que «tenemos que poner todos los esfuerzos para que los recursos no solo estén abiertos, sino también para que no se precaricen a los trabajadores que hay en ellos».

Rodríguez Pam ha recordado que, desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se han transferido más de 17 millones de euros a la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura para políticas de igualdad. Por eso, ha pedido al gobierno de Fernández Vara que se hagan cargo de esta situación «porque no puede haber ningún punto de atención a víctimas cerrado». «Desde el Ministerio estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario para que esos puntos de atención a víctimas sigan abiertos», ha continuado.

Congreso provincial

La secretaria de Estado de Igualdad ha realizado estas declaraciones al inicio de la Asamblea Plenaria de la Red de Círculos Provincial de Cáceres que ha desarrollado este sábado Podemos Extremadura en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. El portavoz de la formación, José Antonio González, ha explicado que en esta plenaria no solo se consolida y se nombra a los nuevos responsables territoriales de la provincia de Cáceres en el Consejo Ciudadano Autonómico, «sino que este congreso es un órgano de escucha».

A esta reunión están invitados diferentes colectivos y organizaciones sociales y feministas «porque nosotros nos encontramos en la actualidad en un proceso de escucha con el que queremos ensanchar nuestro espacio político», ha insistido González, según ha informado este sábado Podemos Extremadura en nota de prensa.

