Mértola, en el Alentejo, se asoma al Guadiana. ESPERANZA RUBIO
Un país que nunca se acaba

El puerto de Badajoz triunfa

Mértola. ONU Turismo incorpora el puerto de Batalyaws a su red mundial Best Tourism Village

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Si están preparando un viaje para los puentes de diciembre, les voy a recomendar tres destinos cercanos que cuentan con la garantía de la Organización ... Mundial del Turismo (OMT), un organismo especializado de Naciones Unidas, de hecho es conocido también como ONU Turismo. La OMT es supervisada por el Consejo Económico y Social de la ONU y su cometido es promover un turismo responsable y accesible a nivel mundial. No se financia con el dinero que le pagan gobiernos municipales o regionales para que se fijen en ellos, sino que reciben aportaciones de los estados miembros de la organización y sus selecciones son independientes.

