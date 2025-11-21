El puerto de Badajoz triunfa

Si están preparando un viaje para los puentes de diciembre, les voy a recomendar tres destinos cercanos que cuentan con la garantía de la Organización ... Mundial del Turismo (OMT), un organismo especializado de Naciones Unidas, de hecho es conocido también como ONU Turismo. La OMT es supervisada por el Consejo Económico y Social de la ONU y su cometido es promover un turismo responsable y accesible a nivel mundial. No se financia con el dinero que le pagan gobiernos municipales o regionales para que se fijen en ellos, sino que reciben aportaciones de los estados miembros de la organización y sus selecciones son independientes.

Hace 15 días, la OMT publicó por quinto año consecutivo los nombres de los Best Tourism Village (mejores pueblos turísticos). Son localidades de todo el mundo que sobresalen por su propuesta de turismo sostenible, comunidades rurales que preservan culturas y tradiciones, salvaguardan la biodiversidad y empoderan a las comunidades locales, protegiendo sus valores y su gastronomía.

Cada año, aspiran a entrar en la lista exclusiva de los mejores pueblos turísticos un buen número de localidades. Este año, se presentaron 270 candidaturas de 65 países y entre los 52 premiados están el pueblo riojano de Ezcaray y la villa marinera de Agaete, en la isla de Gran Canaria. Con las incorporaciones de 2025, son 319 los municipios de la Red de Mejores Pueblos Turísticos. 17 de ellos son españoles y dos son cacereños: Baños de Montemayor, que fue seleccionado en 2023, y Guadalupe, que se incorporó en 2022.

Son dos destinos extremeños muy conocidos y reconocidos. El arte y la espiritualidad son los poderes de Guadalupe, uno de los grandes destinos españoles del turismo religioso. El balneario y la naturaleza son el atractivo turístico de la villa termal de Baños de Montemayor. Pero, además de las incorporaciones españolas, la OMT ha incorporado este año a su comunidad de los mejores destinos rurales a una localidad portuguesa situada no lejos de la frontera, en pleno Alentejo. Se trata de Mértola, esa villa situada a orillas del Guadiana que fue puerto fluvial del reino moro de Badajoz. Mértola es una villa museo y un pueblo muy bello desde la torre del homenaje de su castillo, levantado en 1292, hasta el río.

Se puede visitar la iglesia, que fue mezquita en el siglo XII y ha conservado los arcos y la traza musulmana, conocer el taller de tejidos, la torre romana del río, una basílica paleocristiana o el museo de la villa y pasear por las calles blancas, deteniéndose en los miradores sobre el Guadiana.

Tras sortear el Pulo do Lobo, un desfiladero fluvial que ha impedido secularmente la navegación entre Badajoz y el Atlántico, el Guadiana es navegable a partir de Mértola, donde los fenicios construyeron un puerto y los árabes lo aprovecharon para enviar sus naves, Guadiana abajo, hasta los puertos del norte de África. Tras ser reconquistada la ciudad por Sancho II de Portugal en 1238, el puerto perdió importancia para recobrarla con la aventura portuguesa en el norte de África a partir del siglo XV.

Mértola perteneció a la Extremadura histórica: primero, a la Lusitania y luego, al emirato de Batalyaws. También fue taifa independiente y sede de la Orden de Santiago en Portugal. En su tiempo, fue una de las ciudades más importantes administradas por la Mérida romana, por la Mérida visigoda y por la Badajoz musulmana. Mértola ya no tiene puerto, pero conserva un atractivo que ha convencido a la OMT para declararlo uno de los 319 mejores pueblos turísticos del mundo.