El puente arranca con el depósito 12 euros más barato que hace un año

Hace justo un año los españoles se fueron de puente mirando de reojo el precio de la gasolina y con la intención de no alejarse ... demasiado conduciendo. En ese momento el precio del combustible había tocado techo y había provocado una huelga en el transporte. El precio del gasoil superaba por primera vez al de la gasolina y el negocio de algunas estaciones de servicio estaba en el alambre.

A estas alturas de 2023, a las puertas del puente de mayo, el panorama ha mejorado, con precios que han bajado levemente o, al menos, no han subido. Además, el gasoil vuelve a ser más barato que la gasolina en un puente en el que se prevén 98.000 desplazamientos en Extremadura, según las previsiones realizadas por la Delegación del Gobierno. Especialmente habrá tráfico en la A-5, A-66 y N-430 en la provincia de Badajoz, y A-5, A-66 y EX-A1 en la de Cáceres.

Para explicar la situación en cifras habría que decir que el 2 de mayo de 2022 la gasolina costaba, de media, 1,86 euros el litro, y el gasoil estaba a 1,89. En el día de ayer la gasolina valía 1,63 euros el litro y el gasoil bajaba a 1,47. En el primer caso la rebaja es de 23 céntimos el litro; en el segundo, de 42 céntimos. Esto significa que en el primer caso llenar el depósito es hoy 12 euros más barato que hace un año, y para los coches diesel ese ahorro alcanza los 23 euros.

No obstante, hay que tener en cuenta la bonificación de 20 céntimos que el Gobierno aplicó desde el 1 de abril del año pasado y que mantuvo tras varias prórrogas hasta el 31 de diciembre, por lo que en realidad el ahorro real está siendo hoy respecto al año pasado de dos euros y medio por depósito de gasolina y de doce euros en el caso de los depósitos diesel. Estas diferencias se están dando como media en la región, ya que acudiendo a las gasolineras más baratas de Extremadura podría ser algo mayor.

Asimismo, el abaratamiento es superior si se compara con junio de 2022, cuando los precios de los carburantes superaron los dos euros por litro.

«Tras la huelga de transporte del año pasado, estamos recuperando las ventas de antes de la pandemia» Fernando Mena Presidente de Aresex

Para Fernando Mena, de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura, «es una buena noticia que los precios hayan bajado porque en las gasolineras se necesita que reposte mucha gente puesto que los márgenes son pequeños. Se puede decir que ahora es cuando estamos recuperando el volumen de ventas de antes de la pandemia, ya que el año pasado la huelga de transporte distorsionó las cifras».

Otra circunstancia que ha hecho que este 2023 no sea evaluable de una manera natural ha sido que al acabar la rebaja de 20 céntimos el litro que aplicó el Gobierno el 31 de diciembre, prácticamente todos los conductores llenaron su depósito justo antes de esa fecha. «Esto significó que en las estaciones de servicio nos tiramos la primera semana de enero prácticamente sin hacer nada porque nadie venía a repostar», añade Fernando Mena.

Futuro incierto

Para el representante de los gasolineros extremeños este puente pinta mejor que hace un año, pero el futuro lo ve incierto. «No sabemos qué pasará porque con esta inflación desbocada aumentarán los tipos de interés y esperemos que no afecte al combustible, que ya no puede subir más de precio porque, además, no se esperan más bonificaciones del Gobierno».

En cuanto a las gasolineras como negocio en Extremadura, Mena ha observado que grupos de inversión están interesándose por estaciones de servicio que empresarios mayores que no encuentran relevo desearían vender, todo ello en un contexto de tendencia hacia la descarbonización que, hasta hace poco, era irrenunciable para el Gobierno con el fin de quitar de la circulación los vehículos más contaminantes, pero que finalmente se está retrasando respecto al plan inicial.