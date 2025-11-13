HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 13 de noviembre, en Extremadura?
Recreación de la propuesta del Ministerio de Transportes para el paso de la línea por la estación de Toledo. HOY

Puente anuncia un acuerdo inminente para el paso por Toledo del AVE Madrid-Extremadura

El ministro de Transportes asegura que se ha alcanzado una solución que satisface a la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento toledano

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El paso por Toledo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura está cerca de desbloquearse. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ... anunciado un acuerdo inminente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para resolver la construcción del trazado por la capital manchega, lo que daría un nuevo impulso al corredor.

