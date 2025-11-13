Puente anuncia un acuerdo inminente para el paso por Toledo del AVE Madrid-Extremadura

El paso por Toledo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Extremadura está cerca de desbloquearse. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ... anunciado un acuerdo inminente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para resolver la construcción del trazado por la capital manchega, lo que daría un nuevo impulso al corredor.

Puente compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados para responder a una interpelación de Podemos sobre la situación del transporte público, ferroviario y por carretera en Extremadura. En su intervención, el ministro de Transportes destacó la inversión realizada en los últimos años, con la puesta en marcha del corredor Badajoz-Plasencia en 2022 y su posterior electrificación, y la mejora del servicio con la incorporación de hasta tres frecuencias diarias con trenes Alvia entre Madrid y Badajoz.

Junto a esto, Óscar Puente repasó las actuaciones pendientes, entre ellas la definición del trazado de la línea por la provincia de Toledo, que tiene como principal escollo el paso por la capital de Castilla-La Mancha. Para ello, el Ministerio de Transportes propuso concentrar en la estación actual todos los servicios ferroviarios, mientras que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento toledano apuestan por dos estaciones diferenciadas para alta velocidad y media distancia con el objetivo de reducir el impacto de la nueva línea en la ciudad.

En su intervención de este miércoles en el Congreso, Puente anunció que está cerca un acuerdo satisfactorio para todas las partes. «Las conversaciones con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha nos permiten ser muy optimistas en que pronto anunciaremos una solución favorable para desbloquear esa parte del trazado», afirmó. El propio Gobierno manchego y el Consistorio toledano también han reconocido en los últimos días que se están dando pasos para una solución consensuada.

«Hemos acordado agilizar la aprobación del estudio informativo con una solución que respeta las peticiones de la comunidad autónoma y el municipio y a la vez permite ejecutarse con la máxima rapidez para que el AVE llegue a Extremadura en el menor plazo posible», añadió Puente.

El ministro de Transportes afirmó que «antes de fin de año» se aprobará de forma definitiva el estudio informativo para obtener la declaración de impacto ambiental en el tramo más próximo a Extremadura, que incluye el paso por Talavera de la Reina. Con ello se podrá adelantar el inicio de las obras con el objetivo de ir poniendo en servicio los tramos que se vayan concluyendo mediante la implantación de intercambiadores de ancho. Esto permitiría pasar de la vía convencional, de ancho ibérico, a la nueva línea de alta velocidad, que se construirá en ancho internacional o estándar, como el que emplean los trenes AVE.

Mientras tanto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trabaja en la electrificación de la línea convencional entre Illescas y Talayuela para que toda la circulación se pueda hacer con trenes eléctricos cuando entren en servicio los tramos entre Talayuela y Plasencia, donde las obras de plataforma avanzan «a muy buen ritmo». Además, se acaban de adjudicar por 200 millones de euros los trabajos para la electrificación, la señalización y la base de montaje de las vías.

AVE Madrid-Lisboa en 2034

La adecuación de la línea de alta velocidad al completo es necesaria para que el Gobierno central pueda cumplir con el objetivo de contar con una conexión de alta velocidad en 2034 entre Lisboa y Madrid, tal como se ha comprometido en la decisión de ejecución aprobada por la Comisión Europea con el consenso de España y Portugal.

Sobre esta cuestión, Puente aseguró que «nosotros estaremos en la frontera portuguesa con toda la línea completa en 2030», pero que se ha dado un margen de cuatro años más porque así lo ha requerido Portugal, que tiene más retraso en su proyecto.

Para ello, señaló que la adecuación de la vía convencional entre Badajoz y la frontera está terminada y en pruebas, con lo que se sumará al corredor entre Badajoz y Plasencia, que el próximo año incorporará el sistema de gestión ERTMS con la consiguiente mejora en tiempos de viaje.