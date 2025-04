«No me puedo arriesgar a ofrecer algo que no sé si voy a tener»

C. NÚÑEZ CÁCERES. Domingo, 13 de noviembre 2022, 07:42 Comenta Compartir

La situación convulsa con los precios de la materia prima disparada y con una huelga de transportes en ciernes ha hecho que el cocinero ... donostiarra Pablo Medrano, dueño del restaurante Oquendo, en el centro de Cáceres, haya optado por no ofrecer menús cerrados. Se reserva, pero los comensales eligen en el día lo que van a degustar en función de lo que haya. «No me puedo arriesgar a ofrecer algo que no sé si voy a tener o a que los precios de determinados productos se disparen», señala.

Explica que los cacereños que opten por su local no se van a llevar sorpresas ni en cuanto a precio ni en cuanto a calidad. A pesar de todo percibe estos días el mismo movimiento que la mayor parte de los hosteleros. «Los dos fines de semana previos a la Navidad están llenos», zanja. En otros lugares ofrecen varias opciones y cierran el menú la semana anterior. Pablo Medrano

