Así puedes participar en el Festival de la Canción de Extremadura: cuándo son los castings Esta edición del festival volverá a dar la oportunidad a los artistas de la región a dar sus primeros pasos en el panorama musical

Irene Manzano Jueves, 2 de octubre 2025, 11:38 Comenta Compartir

Octubre llega cargado de música de la mano de uno de los pueblos más bonitos de España. Jerez de los Caballeros acogerá la gran final de la XXI edición del Festival de la Canción de Extremadura que está a punto de arrancar en nuestra región. Se celebrarán cuatro castings durante este mes de octubre para elegir a los 16 finalistas que harán de Jerez de los Caballeros el escenario de su salto al panorama musical. La gala final será el 15 de noviembre en directo desde el Teatro-cine Balboa de la localidad.

Quién puede participar y cómo inscribirse

Con el objetivo de mostrar el talento existente en Extremadura, podrán participar todas aquellas personas que cumplan o sean mayores de 15 años, que tendrán que elegir una de las distintas categorías para su presentación: solista, dúo o grupos.

Las inscripciones se harán vía WhatsApp a través del número 644 52 23 48 hasta tres días antes de la realización de cada casting.

Dónde y cuándo son los castings

Durante el mes de octubre tendrán lugar los cuatro castings repartidos por la región, de donde saldrán seleccionados los 16 finalistas.

Castings - Sábado 18 : Extremadura Hotel a las 17:00, Cáceres .

- Domingo 19 : Hotel Ilunion Las Lomas a las 10:30, Mérida .

- Sábado 25 : El Corte Inglés a las 10:30, Badajoz .

- Domingo 26: Hotel Oasis a las 10:30, Jerez de los Caballeros. Único casting donde podrán participar grupos con instrumentos.

Ampliar

Premios

El sábado 15 de noviembre será el día donde se podrán conocer finalmente a los tres ganadores de este festival. Quien se alce ganador en el Teatro-cine Balboa recibirá el micrófono de oro junto a un premio en metálico de 1.000 euros. Por su parte, el segundo y tercer clasificado se llevarán el micrófono de plata y bronce, junto a los premios en metálico de 600 y 300 euros respectivamente.