Carmen Hernández Zurbano transforma la realidad con retazos vislumbrantes, intuiciones, aromas de la vida, colores del pensamiento

Puede ocurrir que tengas una perrita con la que pasees a menudo por el Paseo Alto de Cáceres. Puede ocurrir que coincidas con la dueña de otro perro en esos paseos y que de vez en cuando charles con ella. Poco a poco vas conociéndola.

Y puede ocurrir, esto ya es más raro, que descubras que esta persona es una mujer especial y que, sorpresas te da la vida, es la misma que escribe cada quince días columnas en el HOY que siempre te parecieron diferentes, interesantes. Y más aún -la vida te sigue sorprendiendo-, te enteras de que escribe poemas, que le gusta crear. Es Carmen Hernández Zurbano.

Puede suceder que tú le pidas conocer algo de lo que ha escrito y que ella te lo envíe por email en un archivo, algo en principio poco poético, pero que viene preñado de poesía. Y lees. Una obra ('Géiser') que le ha publicado la Editora Regional. Algunos poemas no los entiendo bien, pero casi todos me gustan, no sé qué más decir, porque no soy experto en poesía, no quiero ponerme «estupendo» para decir cursiladas. Pero sé que son poemas desgarrados, poemas de enfermos y de hospital, y también del amor, de los abuelos, de las señoras mayores que toman chocolate en el Gran Café, de los tres cerditos y los vientos del norte…

Y también puede suceder que mientras leo ese libro, haga calor, no sé si ola o simplemente calor de verano. Y que, entrelazados con los grados centígrados en ebullición, en momentos de flaqueza se me cuelen algunos programas de televisión. ¡Qué contraste!

Ya sé que no se pueden pedir peras al olmo, ni comparar la velocidad de un objeto con la temperatura de otro. Son magnitudes diferentes. Tampoco debería intentar comparar unos poemas de una mujer con las declaraciones de unos políticos o con las ocurrencias de otras mujeres, muy distintas a Carmen, en un programa de cotilleos. También son magnitudes incomparables. Pero los poemas de 'Géiser', aunque a veces no los comprendía del todo, me resultaban cercanos, mientras que las obviedades y simplezas de aquellos y aquellas, aunque mi razón las entendía, me resultaban lejanas, distantes, ajenas casi. Carmen transforma la realidad con retazos vislumbrantes, intuiciones, aromas de la vida, colores del pensamiento. Otros alumbran creaciones más prosaicas, más rudimentarias.

Qué quieren que les diga, yo me quedo con los artículos interesantes de Carmen donde se puede compadecer uno de una mujer que llora en una silla de ruedas mientras las abubillas se posan cerca. O con sus versos que son como jirones de un lienzo grande al que llamamos vida y que ella trocea para mostrarlos en piezas de mosaico,

Amenaza ahora el presidente en funciones con nuevas elecciones si no se le permite gobernar. Suelo votar en blanco desde hace años, pero, si pusieran urnas para votar a la pasión, al miedo infantil, al amor, a los abuelos, a la melancolía, a la esperanza, con toda seguridad las llenaría de papeletas con mi nombre.