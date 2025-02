Pueblos trampa extremeños

Los pueblos extremeños son un laberinto de calles largas, callejas estrechas y casas blancas muy parecidas entre sí. Los pueblos extremeños son bonitos, pero son ... un lío. Cuando llegas a uno de ellos y te aventuras por su casco urbano, no sabes qué te vas a encontrar. Puede ser que aparezcas en un callejón sin salida, que haya una furgoneta ocupando el asfalto, una obra cortando el paso... ¡Sorpresa, sorpresa!

Lo mejor que puedes hacer al llegar a un pueblo extremeño es guiarte por la torre de la iglesia, aproximarte a ella y aparcar cerca del templo, que suele estar junto al ayuntamiento y a cuyo alrededor abren las tiendas, el banco si lo hubiere, la oficina de Gefiscal, que es ya tan institución como el cura, la maestra, la alcaldesa y la farmacia, y los bares, que parecen colocados estratégicamente para atender a los parroquianos al salir de misa de doce. Pero ¡ay!, como la torre de la iglesia sea bajita, aquello se convierte en una prueba de orientación en la que sucumben incluso los campeones de este deporte.

En los pueblos extremeños hay señales de tráfico, pero están colocadas de aquella manera. Se suelen indicar las direcciones prohibidas, pero no todas. La circulación está ordenada alrededor de la iglesia, pero a medida que te alejas de la plaza principal, se impone el despendole y son de doble sentido hasta las callejas más estrechas. Un encuentro en una esquina con un vehículo que viene de frente puede ser una experiencia inolvidable que obligue a maniobrar marcha atrás, con varias personas aconsejando, comentando cada giro y avisando de la inminencia de un rasponazo: «¡Cuidaoooo!».

Hay algunos pueblos extremeños donde se nota la voluntad de orientar al conductor forastero y se colocan señales que indican cómo salir de la localidad o cómo llegar a determinada atracción local o comercio singular. Pero, a veces, eso es mucho peor porque te van llevando por calles y callejas y tú circulas encantado, dejándote guiar e introduciéndote confiado en el 'laberinto del fauno'. Hasta que el fauno se cansa de orientarte y, de pronto, en lo más intrincado del dédalo de callejinas, desaparecen las señales y te quedas perplejo, te sientes impotente, te aventuras por aquí o por allá y apareces en una acequia, en un corral, en la cooperativa, en medio del campo...

El otro día estuve en Garrovillas y vi un cartel indicador que señalaba la dirección de una quesería. Lo seguí goloso, imaginándome un rico queso de cabra o de oveja, conduciendo con tranquilidad por una avenida y por un par de calles con carteles claros y flechas seguras: 'Quesería'. Pero de pronto, en una bifurcación de caminos, las señales desaparecieron, seguí por donde me pareció y me vi perdido y en medio del campo, con un camino embarrado por delante y un espacio mínimo para maniobrar.

En Moraleja, hace una semana, me sucedió algo parecido. Accedí al centro urbano desde Cilleros, crucé el puente sobre el río y diferentes señales me fueron indicando la dirección de la autovía hasta que, cuando ya estaba cerca de la carretera, desaparecieron las señales. «Hala, ya estás cerca, ahora trabaja tú un poquito, que no te lo vamos a dar todo hecho», era el mensaje implícito.

Hace unos años, Malpartida de Cáceres era un pueblo laberinto temible. Ibas al museo Vostell y un par de señales te introducían ladinas y taimadas en el laberinto. Pero una vez dentro, te dejaban colgado y abandonado a tu suerte. Afortunadamente, la situación cambió y hoy, Malpartida es un ejemplo de señalética correcta, que te lleva a tu destino de la mano, y una localidad a imitar por los pueblos laberinto de Extremadura.