Pueblos con Policía Local pero sin agentes

Juan Soriano Lunes, 21 de febrero 2022, 07:20 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Nos sentimos un poco desprotegidos», reconoce Eduardo Jiménez, alcalde de Entrín Bajo. Desde hace unos dos años esta pequeña localidad situada al sureste de Badajoz no cuenta con ningún efectivo de Policía Local. Como explica el primer edil, contaba con un auxiliar, pero ahora la ley exige que esa plaza sea cubierta por un agente, lo que implica un sueldo más alto. «Costes que ayuntamientos como el nuestro no se pueden permitir», afirma.

Con poco más de 500 habitantes, reconoce que la localidad «no necesita un policía local todas las horas del día». Pero se echa en falta en momentos puntuales, como la salida y entrada del colegio o durante la celebración de eventos. Por ese motivo, plantea recurrir a medidas como la asociación con otros municipios, algo que se permite en la ley autonómica. Sin ir más lejos, el año pasado firmó un convenio con el Ayuntamiento de Valverde de Leganés para que sus agentes se desplazaran a Entrín Bajo con motivo de las fiestas locales, pero finalmente se suspendieron por la pandemia de covid.

Entrín Bajo es una de las siete localidades de la región que, pese a contar con plantilla de Policía Local, actualmente no tiene ningún efectivo para prestar ese servicio. Según indica la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, que tiene las competencias en materia de coordinación de policías locales, completan esa relación Alconera, Entrerríos y Peñalsordo en la provincia de Badajoz, y Aliseda, Almoharín y Campo Lugar en la de Cáceres.

«Al final pierdes un trabajador útil para el Ayuntamiento» Víctor Merino, Alcalde de Entrerríos

«No necesitamos un policía local todas las horas del día» Eduardo Jiménez, Alcalde de Entrín Bajo

Ángel Gordo es alcalde de Aliseda desde el año 2019. Según indica, en ese momento había un profesional en el cuerpo municipal, pero estaba de baja. Además, se encontraba en comisión de servicio y acabó regresando a su puesto de origen. Por ese motivo actualmente no disponen de ningún efectivo y asegura que por costes no es posible cubrir esa plaza debido a la situación económica del Consistorio.

El primer edil de Aliseda afirma que carecer de Policía Local supone una limitación para una localidad de tamaño medio que cuenta con unos 1.700 habitantes. «Nos quitaría administrativamente mucho trabajo» en la tramitación de expedientes sancionadores e informativos. Asimismo, para medidas especiales de seguridad, como la celebración de las fiestas, ahora es necesario recurrir a la Guardia Civil.

En otros casos la vacante no se debe a problemas económicos. Víctor Manuel Merino es alcalde de Entrerríos, entidad local menor de unos 800 habitantes dependiente de Villanueva de la Serena. Según explica, el Consistorio contaba con un auxiliar de Policía Local, pero un cambio en la ley hizo que las pedanías no puedan tener plantilla propia. En 2019 ese trabajador se dio de baja por enfermedad, quedó incapacitado y ya no se puede cubrir ese puesto. «No somos un ayuntamiento rico, pero podríamos haber convocado esa plaza», asegura.

Ampliar Víctor Manuel Merino, alcalde de Entrerríos, entidad menor dependiente de Villanueva de la Serena. SOL GÓMEZ

Como indica, en un Ayuntamiento con menos de diez trabajadores fijos dejar de contar con un empleado a tiempo completo supone una carencia. En este caso, además, afirma que «por su aptitud y su actitud» hacía una importante labor, asumiendo funciones más allá de la Policía Local, ya que en localidades pequeñas los recursos deben optimizarse. «Al final pierdes un trabajador útil», recalca.

Además de estos municipios sin Policía Local, la Consejería de Agricultura apunta que Alange, Higuera de la Serena, Usagre, Monterrubio de la Serena, Solana de los Barros, Navaconcejo y La Nava de Santiago tampoco tienen agentes en sus plantillas, pero actualmente cuentan con alumnos en el curso selectivo que se está realizando en la Academia de Seguridad Publica, por lo que en mayo dispondrán de ese servicio.

Solana de los Barros es la mayor de esas localidades. Su caso es un ejemplo de lo que ocurre en muchos municipios de la región. El Ayuntamiento contaba con dos agentes, pero pidieron traslado a dos localidades más grandes, una opción completamente legal pero que perjudica a las pequeñas poblaciones.

A partir de ahí comenzó el proceso para convocar esas plazas, que requiere de la aprobación de las bases, celebración de las pruebas, etc. Se adjudicaron las dos, aunque por el mismo motivo que los anteriores uno optó a otro destino. El único que queda ya ha tomado posesión, pero ahora hay que esperar unos meses a que concluya su formación.

167 municipios con Policía

La Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, del año 2017, obliga a los ayuntamientos a informar sobre el estado actualizado de las plantillas de Policía Local, desglosando el número de plazas de cada categoría y concretando las que se encuentran vacantes. Para cumplir con este propósito, la misma norma creó un registro en el que se deben inscribir los integrantes de los cuerpos municipales. La última información de que dispone Agricultura es de la segunda mitad del pasado año, cuando se llevó a cabo una actualización de los datos.

La creación de estos cuerpos es obligatoria en los municipios con más de 5.000 habitantes, cifra que solo superan 35 de las 388 localidades de la región, menos del 10%. El resto puede contar con este servicio, pero para eso se exige contar con un mínimo de tres miembros en plantilla, cubrir el servicio de forma permanente y efectiva y disponer de dependencias específicas, medios técnicos y suficiente dotación presupuestaria. Agricultura señala que actualmente 167 ayuntamientos de la región cuentan con Policía Local, 121 de la provincia de Badajoz y 46 de Cáceres.

La Junta de Extremadura trabaja en un decreto para regular los sistemas de acceso y de selección de las policías locales de la región y la creación de un tribunal único para agilizar estos procesos, lo que puede favorecer la cobertura de plazas vacantes.